Weihnachten: Evangelische Gottesdienste im Duisburger Norden

Auch in diesem Jahr feiern die evangelischen Gemeinden im Duisburger Norden das Weihnachtsfest wieder kreativ. Mal findet ein Gottesdienst unter freien Himmel statt, mal wird gemeinsam gegessen. Hier eine Übersicht über das bunte Angebot.

Weihnachten mit Krippenspiel & Co. in der Neumühler Gnadenkirche

Engagierte Mitglieder der Gemeinde haben die Neumühler Gnadenkirche (Obermarxloher Straße 40) festlich geschmückt und Begegnungen vorbereitet, zu denen sie alle Interessierten einladen. An Heiligabend kommen Groß und Klein um 15 Uhr zum Familiengottesdienst zusammen. Höhepunkt ist das Krippenspiel „Der kleine Stern“, das Melanie und Thorsten Steinmann mit Gitarre, Flöte und Gesang begleiten. Um 17 Uhr feiern die Gläubigen die Christvesper, bei der Pfarrer Anja Buchmüller-Brand mit einer Bildbetrachtung zum Thema „Bei Licht betrachtet“ auf Weihnachten einstimmt. Für viele Tradition ist die Christmette am späten Heiligabend um 23 Uhr mit Live-Musik, Band und Chor zum Thema „Wunder werden wahr“.

Am ersten Weihnachtstag feiert die Gemeinde um 11 Uhr einen festlichen Gottesdienst mit Abendmahl, am zweiten Weihnachtstag ist „Singen in großer Gemeinschaft“ angesagt, denn die Nordgemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg laden zum gemeinsamen Gottesdienst in die Gnadenkirche: Die vielen Stimmen sind ab 11 Uhr zu hören. Weitere Infos: www.ekir.de/neumuehl

Evangelische Kirche Obermeiderich: Gemeinsames Essen in der Kirche

Die Idee kam von Menschen aus der Gemeinde, das Presbyterium war Feuer und Flamme: Ein leckeres, festliches Essen an Heiligabend in der Kirche – mit weihnachtlicher Musik, Lieder singen, Geschichten hören und netter Gesellschaft unterm Weihnachtsbaum. Dieses Essen soll für all jene sein, die Heiligabend gemeinsam feiern möchten.

Aus der Idee „Heiligabend gemeinsam“ machen jetzt viele Ehrenamtliche und Geschäfte vor Ort, die mit Essen, Getränken und Deko unterstützen, ein tolles Projekt, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich am 24. Dezember um 18 Uhr in die Kirche an der Emilstraße einlädt. Die Feier, die kein klassischer Gottesdienst ist, beginnt um 18 Uhr und ist für alle kostenfrei. Es gibt Suppe, Kartoffelsalat mit Würstchen (auch vegetarisch) und Vanilleeis mit heißen Kirschen. Eine vorherige Anmeldung ist nötig, damit die Planung gut gelingt. Das Team und Pfarrerin Sarah Süselbeck freut sich zudem über Menschen, die gerne mithelfen wollen (Kontakt: ssueselbeck@obermeiderich.de oder Telefon 0203 42 20 01). Weitere Infos: www.obermeiderich.de

Ökumenischer Gottesdienst an Heiligabend in der Beeckerwerther Kulturkirche

Weil die Premiere so gut ankam, gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck in diesem Jahr eine Neuauflage des ökumenischen Gottesdienstes an Heiligabend mit der katholischen Nachbargemeinde. Auch der Ort, an dem die Christinnen und Christen um 15.30 Uhr zusammenkommen, ist besonders und derselbe: die Kulturkirche Beeckerwerth, Haus-Knipp-Straße 22. Stimmungsvoll werden auch die anderen Gottesdienste der Gemeinde sein, wie der um 17 Uhr mit Krippenspiel in der Markuskirche (Ostackerweg 75) oder die Christvesper, ebenfalls um 17 Uhr, in der Beecker Kirche (Friedrich-Ebert-Straße 374) neben dem Oberhof. Schließlich feiert die Gemeinde zur gleichen Uhrzeit auch einen Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel, und zwar auf dem Ruhrorter Neumarkt.

Krippenspiel, Christvesper und Generation X-mas an Heiligabend in Meiderich

Wenn an Heiligabend Christinnen und Christen zur Meidericher Kirche (Auf dem Damm 6) zu einem der Gottesdienste zusammenkommen, sorgt schon die geschmückte Tanne vor dem Eingang ins Gotteshaus für weihnachtliche Feststimmung. Diese Atmosphäre nehmen Klein und Groß direkt in die Gottesdienste mit. Zum Beispiel in dem um 15 Uhr für die ganze Familie, bei der ein modernes Krippenspiel aufgeführt wird. Oder in der Christvesper um 17 Uhr und nachts, wenn die Menschen zum Jugendgottesdienst um 23 Uhr in die Kirche kommen. Der Heiligabend-Traditionsgottesdienst, bei dem mit Ten Sing, der „A Capella Connection“ und Gemeindepädagoge Dirk Strerath Weihnachten gerockt und gefeiert wird, trägt dieses Jahr den Titel „Generation X-mas“: Es geht um Weihnachtsempfinden quer durch die Generationen innerhalb einer Familie. Weitere Infos: www.kirche-meiderich.de.

Typisch Ruhrgebiet: die Krippe in der Evangelischen Kirche in Beeck. Foto: Ev. Gemeinde Ruhrort-Beeck

Festliche Gottesdienste in der Hamborner Friedenskirche

Jens Dallmann hat an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag besonders gut zu tun, denn der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Hamborn predigt in allen drei Gottesdiensten in der Friedenskirche (Duisburger Straße 174) und gestaltet diese mit anderen ganz unterschiedlich: Im Familiengottesdienst am 24. Dezember um 15.30 Uhr steht eine weihnachtliche Geschichte im Vordergrund. Am selben Tag um 17.30 Uhr wird es in der Christmette festlich. Schöne Weihnachtslieder in Gemeinschaft singen ist auch am 25. Dezember angesagt, und zwar im Gottesdienst um 10.30 Uhr.

Weihnachtsgottesdienste für Klein und Groß in Marxloh und Obermarxloh

Das Konzept der Evangelischen Bonhoeffer Gemeinde geht schon seit Jahren auf, sodass auch 2023 in der Marxloher Kreuzeskirche (Kaiser-Friedrich-Straße 40) Gottesdienste für Erwachsene und in der Obermarxloher Lutherkirche (Wittenberger Straße 15) Gottesdienste für Kinder und Familien gefeiert werden. So kommen die Kleinen an Heiligabend im für sie spannenden Gottesdienst mit Pfarrerin Anja Humbert um 15 Uhr zum Zuge – mit feierlichen Liedern und der Weihnachtsgeschichte.

In der Kreuzeskirche wird um 17 Uhr die Christvesper mit Prädikantin Petra Pollmann und die Christmette um 22 Uhr mit Pfarrer Udo Otten gefeiert. Am ersten Weihnachtstag kommen alle um 11 Uhr zum Gottesdienst mit Abendmahl zur Kreuzeskirche. Dass Weihnachten ist, lässt sich schon von weitem sehen, denn die Tanne vor dem Gotteshaus ist auf inzwischen mächtige sechs Meter in die Höhe gewachsen. „Da schaffen wir das Schmücken nicht mehr, denn da braucht es bei dieser Höhe jetzt Profis“ sagt Pfarrerin Humbert.

Wann in Vierlinden, Wehofen und Aldenrade gefeiert wird

Heiligabend in Vierlinden: 14.30 Uhr, Johanneskirche (Franz-Lenze-Platz 47), Familiengottesdienst mit kleineren Kindern. 16 Uhr, Martin-Niemöller-Haus (Canarisstraße 9), Familiengottesdienst mit Krippenspiel für ältere Kinder, 17 Uhr, Johanneskirche, Christvesper, 220 Uhr, Johanneskirche. Erster Weihnachtstag: 11 Uhr, Johanneskirche, Gottesdienst mit Abendmahl. Zweiter Weihnachtstag: 11 Uhr, Johanneskirche, Gottesdienst mit Musikprogramm.

Heiligabend in Aldenrade und Wehofen: 14.30 Uhr, Kirche Wehofen (Dr.-Hans-Böckler-Straße 306), Krabbelgottesdienst. 15 Uhr, Gemeindehaus Schulstraße, Krabbelgottesdienst. 15 Uhr, Kirche Aldenrade (Friedrich-Ebert-Straße 139), Familiengottesdienst. 16 Uhr, Kirche Wehofen, Familiengottesdienst. 17 Uhr, Kirche Aldenrade, Christvesper. 23 Uhr, Kirche Aldenrade, Christmette. Erster Weihnachtstag: 10 Uhr, Kirche Aldenrade, Gottesdienst mit Abendmahl, Zweiter Weihnachtstag: 10 Uhr, Kirche Aldenrade, Gottesdienst.

