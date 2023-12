Weihnachten im Zoo Duisburg: Überraschung für Kinder geplant

Der Zoo Duisburg möchte in diesem Jahr die Wartezeit bis zum Christkind verkürzen. Das ist am 24. Dezember im Tierpark geplant.

Im Delfinarium haben Kinder die Chance, von einem der Delfine mit einem Geschenk beglückt zu werden. Am 24. Dezember befördern die Großen Tümmler mit ihren Fluken viele Bälle ins Publikum. Wer einen der Bälle fängt, kann ihn im Anschluss gegen ein kleines Geschenk eintauschen. Los geht es jeweils um 11.30 und 13 Uhr.

Zoo Duisburg: Kinder werden im Streichelzoo zu Tierpflegern

Bereits um 10.30 Uhr haben Jungen und Mädchen an Heiligabend die Möglichkeit, den Tierpflegern unter die Arme zu greifen und Futter im Streichelzoo zu verteilen. Die Kinder kommen so nah an die Zwergziegen, Esel und Schafe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, informiert der Zoo Duisburg.

An den Feiertagen gelten besondere Öffnungszeiten: Am 24. Dezember hat der Tierpark von 9 bis 14 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtstag hat der Zoo bis 16.30 Uhr geöffnet.

Kaiserberg: Zoo-Führungen im Januar 2024

Am Neujahrstag wird es gleich eine Führung im Tierpark geben. Unter dem Motto „Fit ins neue Jahr – eine Aktivführung“ werden Tierpfleger durch den Zoo begleiten. Die Besucher erfahren, wie Tiere beispielsweise Rücken- oder Nackenschmerzen entgegenwirken und wie sich diese Übungen auf den Menschen übertragen lassen.

Eine weitere Führung ist am 21. Januar im Zoo geplant. Im Rahmen der Themenführung „Warm und trocken – Tierhäuser im Winter“ erfahren Besucher mehr über Seekühe, Leguane und tropische Meeresbewohner. Auch ein Besuch im Koalahaus steht auf dem Programm.

Für beide Touren gilt: Eine vorherige Buchung über den Online-Shop des Zoos ist erforderlich. Der Preis für die einstündigen Führungen beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder zuzüglich zum regulären Eintrittspreis. Die Führungen starten um 12 Uhr am Haupteingang.

