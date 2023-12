So idyllisch hat unser Leser Herbert Gorissen die Friemersheimer Dorfkirche 2021 fotografiert. Von einer weißen Weihnacht können wir diesmal zwar nur träumen, aber stimmungsvoll wird es in den Kirchen im Duisburger Westen trotzdem. Wir haben alle Gottesdienste zusammengestellt.

Weihnachten Weihnachten in die Kirche? Gottesdienste in Duisburg West

Im Westen Krippenspiele, Kirchenchor, Christvesper: Weihnachten wird es festlich in den Kirchen. Ein Überblick der Gottesdienste von Rheinhausen bis Baerl.

Weihnachten ohne Gottesdienst? Für viele Menschen gehört der Kirchenbesuch an den festlichsten Tagen des Jahres dazu. Wer aktiv in der Gemeinde ist, der weiß, wann in seiner Kirche gefeiert wird. Aber es gibt auch diejenigen, die sich vielleicht spontan entscheiden, die Weihnachtstage mit einem besinnlichen Besuch im Gotteshaus zu verbinden. Wo und wann das im Duisburger Westen möglich ist, haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt.

Baerl

So feiert die evangelische Gemeinde BaerlHeiligabend in der Dorfkirche: 14 Uhr und 15 Uhr, jeweils Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Anmeldung erforderlich: gemeindebuero@ev-kirche-baerl.de, 02841/82 05). 16 und 17 Uhr, jeweils Christvesper (beide ebenfalls mit Anmeldung), 23 Uhr Christmette. 1. Weihnachtstag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Die Katholiken feiern Heiligabend in Baerl an der Gärtnerstraße 29 um 16 Uhr eine Krippenfeier in St. Lucia. Hier ist am 1. Weihnachtstag um 9.30 Uhr eine Messfeier.

Bergheim

Evangelische Gemeinde, Heiligabend in der Friedenskirche, Lutherstraße 5: 14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Um 17 Uhr beginnt die Christvesper. 2. Weihnachtstag: 11 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor in der Friedenskirche.

Volle Bänke wird es an den Weihnachtstagen bei den Gottesdiensten in der evangelischen Friedenskirche in Duisburg-Rheinhausen geben. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Im Gemeindehaus auf dem Wege, Peschmannstraße 2, wird um 14.30 Uhr ein evangelischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel gefeiert. Um 17 Uhr lädt die Gemeinde zur Christvesper. Die Christmette ist um 23 Uhr. 1. Weihnachtstag: 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl.

Wer an einem evangelischen Gottesdienst teilnehmen möchte, ohne das Haus zu verlassen: Um 16 Uhr gibt es eine Online-Christvesper unter: https://www.youtube.com/@FriedenskircheRheinhausen.

Im Johanniterkrankenhaus, Kreuzacker 1-7, wird Heiligabend um 16 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst mit anschließendem Singen auf den Stationen gefeiert.

Die katholische Gemeinde Christus König, Lange Straße 2, lädt Heiligabend um 11 Uhr zum Krippenspiel für Kinder im Kindergartenalter ein. 17 Uhr: heilige Messe, 22 Uhr Christmette (mitgestaltet vom Kirchenchor Christus König), anschließend Begegnung im Pfarrzentrum. 1. Weihnachtstag: 14 Uhr Gottesdienst für die Kongolesische Gemeinde in Christus König, 17 Uhr Gottesdienst der Italienischen Mission Niederrhein. 2. Weihnachtstag: 11 Uhr Gottesdienst.

Friemersheim

In Friemersheim lädt die evangelische Gemeinde Heiligabend um 15 Uhr zum Gottesdienst mit Krippenspiel in die Kreuzkirche. Um 17 Uhr ist hier eine Christvesper mit Posaunenchor. In der Dorfkirche beginnt die Christvesper um 18 Uhr. 1. Weihnachtstag: 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kreuzkirche.

Die Katholiken von St. Joseph, Kronprinzenstraße 32, feiern Heiligabend um 17.30 Uhr einen Gottesdienst. 1. Weihnachtstag, 11 Uhr, Festmesse in St. Joseph.

Die Kirchengemeinde St. Marien Schwarzenberg, Lindenallee 29, startet Heiligabend um 16 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier im Pfarrzentrum. Am 1. Weihnachtstag ist hier um 9.30 Uhr die Festmesse.

Hochemmerich

Die evangelische Gemeinde feiert Heiligabend in der Christuskirche um 11 Uhr einen Krabbelgottesdienst. Um 14.30 und um 16 Uhr gibt es hier einen Familiengottesdienst. Um 23 Uhr ist Christmette. Am 1. Weihnachtstag ist in der Christuskirche um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl.

Krippenfiguren wie diese, die wir in der Kirche St. Peter in Duisburg-Rheinhausen fotografiert haben, gehören zur Weihnachtsstimmung beim Gottesdienst. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die katholische Gemeinde St. Peter, Paulstraße 25, feiert Heiligabend von 12 bis 15 Uhr „Weihnachten am Hirtenfeuer“ auf dem Kirchplatz; es gibt kurze Familienandachten um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr. Um 17 und 22 Uhr ist jeweils eine Christmette, mitgestaltet vom Kirchenchor Christus König. Nach der letzten Mette: Begegnung im Pfarrzentrum. 1. Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst in St. Peter, 2. Weihnachtstag, 9.30 Uhr Gottesdienst.

Hochheide

Die evangelische Kirchengemeinde Essenberg-Hochheide lädt Heiligabend um 15.30 Uhr zum Krippenspiel in die Kirche (Kirchstraße 107). Um 23 Uhr beginnt die Christmette. 2. Weihnachtstag: Gottesdienst um 11 Uhr.

Die Katholiken der Gemeinde Liebfrauen laden an Heiligabend um 15 Uhr zur Krippenfeier in die Kirche an der Ottostraße 83 ein. Um 17 Uhr beginnt die Familienchristmette. Am 2. Weihnachtstag beginnt die Messe in Liebfrauen um 11.30 Uhr, begleitet vom Kirchenchor.

In der Kirche Liebfrauen in Duisburg-Homberg gibt es Heiligabend eine Krippenfeier und eine Familienchristmette. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Homberg

Die evangelische Gemeinde Homberg feiert Heiligabend um 10.30 Uhr einen Krabbelgottesdienst im Haus der Gemeinde, Wilhelmstraße 55. Um 18 Uhr beginnt die Christvesper.

Die katholische Gemeinde St. Peter in den Haesen beginnt Heiligabend um 11 Uhr mit einem Krabbelgottesdienst in ihrer Kirche, Friedhofsallee 100. Die Krippenfeier um 14.30 Uhr wird vom Kindergarten St. Peter gestaltet. Um 17 Uhr beginnt die Familienchristmette, musikalisch begleitet vom Chor Immensus. 1. Weihnachtstag: 10 Uhr Messe in St. Peter.

In der katholischen Gemeinde St. Johannes, Marienstraße 2, beginnt Heiligabend um 16.30 Uhr ein Wortgottesdienst. Der Kirchenchor begleitet ab 22 Uhr die feierliche Christmette. 2. Weihnachtstag: Messe in St. Johannes um 10.15 Uhr.

Rheinhausen-Mitte

Die evangelische Emmauskirchengemeinde feiert Heiligabend um 17 Uhr eine Christvesper in der Erlöserkirche an der Beethovenstraße 18.

Rumeln-Kaldenhausen

Die evangelische Gemeinde feiert Heiligabend um 15 Uhr einen Familiengottesdienst in der Kirche an der Friehofallee 9. Um 17.30 Uhr gibt es einen Gottesdienst mit Posaunenchor, um 23 Uhr beginnt die Christmette. 1. Weihnachtstag: 11 Uhr Gottesdienst mit Kantorei.

Die katholische Gemeinde St. Marien, Marienstraße 2, startet Heiligabend um 10 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier. Die festliche Messe beginnt um 17 Uhr. 1. Weihnachtstag: 11 Uhr, Festmesse. 2. Weihnachtstag: 11 Uhr, heilige Messe.

Festlich wird es Weihnachten auch in der Kirche St. Klara in Rumeln-Kaldenhausen. Foto: Fabian Strauch / FFS

In der katholischen Gemeinde St. Klara beginnt Heiligabend um 16 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier in der Kirche an der Düsseldorfer Straße 129. Die Christmette ist um 21 Uhr. 1. Weihnachtstag: Festmesse um 9.30 Uhr.

Unsere Übersicht der Weihnachtsgottesdienste ist ohne Gewähr. Fehler und kurzfristige Änderungen sind möglich.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schaut zusätzlich auf die Aushänge der Gemeinden oder verfolgt aktuelle Nachrichten auf den Internetseiten der Kirchen.

Mehr Information zu den evangelischen Weihnachtsgottesdiensten unter www.kirche-moers.de. Die katholischen Gottesdienste sind zu finden unter www.stadtkirche-duisburg.de (hier gibt es Links zu den Webseiten der einzelnen Gemeinden.)

