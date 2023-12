Weihnachten in Duisburg: Hier wird‘s besonders festlich

Wo finden an Weihnachten im Bezirk Duisburg-Mitte besondere Gottesdienste statt? Hier gibt‘s eine Übersicht – unter anderem mit festlichen Momenten in der Salvatorkirche wie auf diesem Archivbild.

Duisburg-Mitte Open Air, poppig oder mehrsprachig – in Duisburg-Mitte finden an Weihnachten mehrere besondere Gottesdienste statt. Eine Übersicht.

Ob unter freiem Himmel oder in mehreren Sprachen – besinnliche und musikalische Momente erwarten die Besucher bei den Weihnachtsfeiern, die der Evangelische Kirchenkreis Duisburg in den einzelnen Gemeinden der Stadt veranstaltet.

Dabei gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal findet am 26. Dezember um 15 Uhr in Hochfeld ein mehrsprachiger Weihnachtsgottesdienst statt, der vor allem Menschen ansprechen soll, die sich im Englischen oder Französischen wohler fühlen als im Deutschen.

Premiere in Duisburg-Hochfeld: Gottesdienst in mehreren Sprachen

In der Salvatorkirche beginnt der Heiligabend mit dem 12-Uhr-Weihnachtsgottesdienst für die Kleinsten. (Archivbild) Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Zu der Feier in der Hochfelder Pauluskirche laden die evangelische Gemeinde Hochfeld, der Kirchenkreis und der Duisburger Internationale Kirchenkonvent ein. Die Predigt hält Superintendent Dr. Christoph Urban in deutscher und englischer Sprache. Musikalisch begleiten den Gottesdienst Musikerin Ada Tanir und der Chor der Gemeinde „Parole Du Soir“. Die mehrsprachige Feier steht zusätzlich zu den „normalen“ Gottesdiensten in deutscher Sprache auf dem Programm.

Duisburg-Ruhrort: Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel

In der Evangelischen Kirchengemeinde Wanheimerort wird an Heiligabend gleich fünfmal gefeiert – und das auch noch an zwei Orten. (Archivbild) Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Unter freiem Himmel finden am Heiligen Abend zwei Gottesdienste statt – einmal um 16 Uhr im Stadtteil Neudorf auf der Wiese an der Christuskirche und einmal ab 17 Uhr in Ruhrort am Neumarkt. Das Konzept des Open-Air-Gottesdienstes zu Weihnachten, mitten in Ruhrort zum Vorbeikommen oder Am-Fenster-Mitfeiern, kam im vergangenen Jahr gut an. „Deswegen soll es damit weitergehen“, sagt Pfarrer Eggen, der in diesem Gottesdienst auch predigt.

Weihnachten: Wann in der Duisburger Salvatorkirche gefeiert wird

In der Salvatorkirche sorgt unter anderem Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe für besonders schöne Klänge. (Archivbild) Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Natürlich wird Weihnachten auch in der evangelischen Salvatorkirche am Burgplatz zelebriert: Der Heiligabend beginnt dort mit dem 12-Uhr-Weihnachtsgottesdienst für die Kleinsten, in dem die Weihnachtsgeschichte in klein-kindgerechter Weise vorgestellt und vorgespielt wird. Im Familiengottesdienst um 15.30 Uhr führen 19 Kinder ein von Pfarrer Stephan Blank geschriebenes und gedichteten Krippenspiel auf. Und in der Christvesper um 17.30 Uhr sorgen Sopranistin Franziska Fait und Daniel Hoffmann (Cello) sowie Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe für besonders schöne Klänge, wenn die drei festliche Arien aus Weihnachtskantaten von Johann Sebastian Bach zur Aufführung bringen.

Krabbel- und Familiengottesdienste in Neudorf und Hochfeld

In der Evangelischen Kirchengemeinde Wanheimerort wird an Heiligabend gleich fünfmal gefeiert – und das auch noch an zwei Orten: Im Gemeindehaus Vogelsangplatz beginnt um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst. Um 18 Uhr steht hier die Christvesper mit Instrumentalmusik auf dem Programm. In der Gnadenkirche gibt es um 14.30 Uhr einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Die Christvesper mit Gesang und Orgel findet hier um 16 Uhr statt, um 22.30 Uhr die Christmette mit Traditionellem, aber auch mit weihnachtlichen Popsongs.

Die evangelischen Gemeinden in Neudorf und in Hochfeld laden zu Krabbel- und Familiengottesdiensten ein. So gibt es zum Beispiel an Heiligabend im Gemeindezentrum Wildstraße eine musikalische Andacht zur Christmette, bei der um 23 Uhr alle gemeinsam singend und stimmungsvoll das Wunder der Christnacht feiern.

Ökumenischer Gottesdienst in Ruhrort

Weil die Premiere 2022 so gut ankam, kooperiert die evangelische Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck in diesem Jahr wieder mit der katholischen Nachbargemeinde. Der ökumenische Gottesdienst an Heiligabend findet um 15.30 Uhr in der Kulturkirche Beeckerwerth, Haus-Knipp-Straße 22, statt.

Natürlich feiern auch die katholischen Gemeinden in Duisburg Weihnachten. So singt der Karmelchor Duisburg am ersten Weihnachtstag in der 11-Uhr-Messe in der Karmelkirche. Auf dem Programm steht die Pastoral-Messe in C-Dur von Ignaz Reimann. Einen Überblick über die weiteren Gottesdienst-Zeiten für katholische Kirchen in Duisburg findet sich hier.

>> Pauluskirche Hochfeld: Englische und französische Gottensdienste finden 2024 regelmäßig statt

In der Pauluskirche in Hochfeld soll es ab 2024 jeden Monat je einen englischen und einen französischen Abendmahlsgottesdienst geben. Los geht es mit dem englischsprachigen am 14. Januar mit Pfarrer Sören Asmus und mit dem französischsprachigen am 28. Januar mit Pfarrer Martin Hoffmann.

Dieser und alle weiteren Gottesdienste richten sich an all die Menschen in Duisburg, denen die Weltsprachen näher als die deutsche sind, und die ihren christlichen Glauben mit anderen in Gemeinschaft und gemeinsamer Sprache leben möchten.

Initiator ist unter anderem der „Duisburger Internationale Kirchenkonvent“, zu dem sich in Duisburg Gemeinden anderer Sprachen und Herkunft zusammengeschlossen haben, die mit der evangelischen Kirche in engem Kontakt stehen. Diese Gemeinden feiern ihre Gottesdienste in den Sprachen der Ursprungsländer und sind pfingstlich-charismatisch ausgerichtet. „Sie leisten einen wichtigen Dienst für die Stärkung und Integration von Menschen, die aus Afrika, Amerika oder Asien nach Deutschland gekommen sind“, sagt Sören Asmus, Co-Initiator des Projektes und Pfarrer im Dialogreferat des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg.

