Weihnachtsmärkte im Duisburger Westen: Das erwartet Besucher

Duisburg-West Bereits Ende November finden die ersten Weihnachtsmärkte im Duisburger Westen statt. Wann welcher Markt öffnet und was ein Glühwein kostet.

Wenn Lichterketten an den kleinen Hütten leuchten, der Duft von heißen Maronen und Glühwein in der Luft liegt und überall die traditionellen Weihnachtslieder erklingen, dann ist Weihnachtsmarktzeit. Auch im Duisburger Westen locken zahlreiche Veranstaltungen dieser Art nach Rheinhausen, Homberg, Baerl und Co. Die Redaktion hat einige davon herausgesucht. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stimmungsvoll und gemütlich wird es beim Weihnachtsmarkt des VfL in Duisburg-Rheinhausen

Einen „stimmungsvollen und gemütlichen Weihnachtsmarkt“ erleben Besucherinnen und Besucher beim VfL Rheinhausen, In den Peschen 100, sagt Vereinspressewart Justin Hovorka. Er verspricht „liebevoll gestaltete Holzhütten“, „köstlichen Glühwein oder warme Schokolade“, „frische Crêpes“ und Waffeln zu „fairen Preisen“. Falls Schal, Mütze und Handschuhe gegen die Kälte nicht helfen, können sich die Besucher an aufgestellten Feuerschalen aufwärmen, betont Hovorka.

Für viele Weihnachtsmarktbesucher ein Muss: Der heiße Glühwein an kalten Wintertagen. Foto: Jonas Walzberg / dpa-tmn

Insgesamt gibt es zehn Stände, an denen Gäste unter anderem kunstvoll gefertigte Handwerksstücke erwerben können. Wer Lust hat, als Aussteller an dem VfL-Weihnachtsmarkt teilzunehmen, kann sich gerne noch beim Verein melden. Der Weihnachtsmarkt findet am Freitag, 8. Dezember, 18 bis 21.30 Uhr, und am Samstag, 9. Dezember, 13 bis 21.30 Uhr, statt.

Der Heimat- und Bürgerverein aus Duisburg-Baerl organisiert einen familiären Weihnachtsmarkt

Familiär und gemütlich soll er sein, der Weihnachtsmarkt in Duisburg-Baerl, organisiert vom hiesigen Heimat- und Bürgerverein. „Es wird Kunsthandwerk und auch Kinderbasteln geben“, verrät Vereinsmitglied Brigitte Buchmann. Nach dem Bummeln entlang der Stände können sich Besucher mit Bratwurst, Backfisch oder Waffeln stärken. Erstmals findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf dem Sportplatz des TUS Baerl an der Buchenallee statt. Los geht es am Samstag, 2. Dezember, 12 bis 22 Uhr. Am Tag drauf, Sonntag, 3. Dezember, hat der Markt von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt rund um den Kirchturm St. Johannes der Pfarrgemeinde St. Franziskus in Duisburg-Homberg

„Selbstgemachte, liebevoll gestaltete Produkte“, erwartet Besucher beim traditionellen Adventsmarkt rund um den Kirchturm St. Johannes der Pfarrgemeidne St. Franziskus in Duisburg-Homberg, erklärt Imke Wiengarten-Malik vom Orgateam. Der Markt werde ausschließlich durch Ehrenamtliche aufgebaut und veranstaltet: „Viele der privaten Standbetreiber sind seit Jahren dabei und freuen sich auf ihren ,Stammplatz’“, sagt Wiengarten-Malik. Die Kirchengemeinde übernimmt als Veranstalter den Betrieb der Essens- und Getränkestände.

Geschmückte Tannenbäume und Lichterketten an den Markthütten stimmen die Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsmärkte im Duisburger Westen auf das Fest ein. Foto: Angelika Warmuth / dpa

Das Mitglied des Orga-Teams weist daraufhin: Besucher können ausschließlich bar zahlen. Es wird einen Grillstand geben mit Würstchen und Fleisch, Reibekuchen, Grünkohl, Waffeln und eine Cafeteria mit Kuchen und Kaffee. Dazu gibt es einen Getränkestand mit Softdrinks, Wasser, Bier „und natürlich Glühwein und Kinderpunsch“, erklärt Wiengarten-Malik. Der Weihnachtsmarkt der Kirchengemeinde findet am Samstag, 2. Dezember, 13 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 18 Uhr, statt.

Weihnachtsmarkt auf dem Bismarckplatz in Duisburg-Homberg

Auch die Karnevalsfamilie Homberg veranstaltet in 2023 wieder einen Weihnachtsmarkt. „Es erwartet Sie ein beschaulicher Weihnachtsmarkt auf dem Bismarckplatz mit einem kleinen Weihnachtsdorf und geschmückten Ständen sowie einem ​unterhaltsamen Bühnenprogramm“, heißt es auf der Internetseite. Er findet statt am Samstag, 16. Dezember, 14 bis 22 Uhr.

Adventmarkt an der Dorfkirche in Duisburg-Friemersheim

An der Friemersheimer Dorfkirche, Friemersheimer Straße 8, findet der Adventmarkt am Samstag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr, statt. „Wie in der Vergangenheit wird es auch in diesem Jahr wieder viele verschiedene Angebote geben, so dass für jeden etwas dabei sein sollte“, schreibt die Emmauskirchengemeinde auf ihrer Internetseite.

Rund um die Freidenskirche in Duisburg-Rheinhausen gibt es neben einem Weihnachtsmarkt auch einen Tannenbaumverkauf

Eine „beschauliche und stimmungsvolle Atmosphäre“ verspricht Marc Schefels vom Vorstand des Fördervereins Friedenskirche Rheinhausen allen Besuchern des Weihnachtsmarktes rund um die Friedenskirche. Neben den Klassikern wie Bratwurst, Crêpes, Pilzpfanne und Reibekuchen wird es auch Flammlachs geben. Letzteres beschreibt Schefels als „echtes kulinarisches Highlight“. Dazu darf der traditionelle Glühwein, mit oder ohne Schuss, nicht fehlen. „Die Preise bleiben moderat“, betont der 2. Vorsitzende des Fördervereins. Während ein Becher im vergangenen Jahr 2,50 Euro gekostet hat, werden die Kosten in diesem Jahr „maximal um 50 Cent erhöht“, so Schefels.

Während sich Besucher mit den Leckerein stärken, können sie nebenbei entlang der 20 Hütten schlendern, Kunsthandwerk bewundern oder dem Geschehen auf der Bühne beiwohnen. „Auch in diesem Jahr treten bei uns wieder Local Heros auf wie die Musical Kids Rheinhausen“, verrät Schefels. Eine Feuertonne, über der Stockbrot gebacken werden kann, wird es auch geben. Der Förderverein bietet parallel zum Adventmarkt auch einen Tannenbaumverkauf an. Die Bäume kosten, je nach Größe, zwischen 25 und 40 Euro, so Schefels. Alle Tannen über 2,50 Meter sind für 50 Euro erhältlich. Der Weihnachtsmarkt an der Friedenskirche findet am Samstag, 2. Dezember, 11 bis 21 Uhr statt.

Viel Selbstgemachtes beim Weihnachtsmarkt am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen

„Schnuckelig“ wird der Weihnachtsmarkt am Toeppersee, sagt Pascal König von der Wasserski- und Freizeitanlage Toeppersee. Was den Markt so besonders macht? „Bei uns werden nur Sachen verkauft, die man nicht an jeder Ecke findet“, verspricht der Veranstalter. Selbstgemachte Kinderkleidung, Mützen, Holzarbeiten, Papierwerke und auch Schmuck verkaufen Aussteller während der insgesamt vier Weihnachtsmarkt-Wochenenden am Toeppersee.

Viel Selbstgemachtes wird beim Weihnachtsmarkt am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen verkauft. Foto: Michaelis, Judith (jumi) / FUNKE Foto Services

Fürs kulinarische Angebot sorgt Familie König selbst. Es gibt unter anderem Brat- und Currywurst sowie roten und weißen Glühwein. Der kostet 3,50 Euro. Einen selbst gemachten Eierpunsch erhalten Besucher für 4,50 Euro. Zudem bieten die Veranstalter auch hausgemachten „Hot Aperol“. Das Getränk gibt es für 7,50 Euro. Der Weihnachtsmarkt am Toeppersee findet am 11. und 12. sowie am 18. und 19. und am 25. und 26. November statt. Am ersten Adventwochenende hat er am 2. und 3. Dezember geöffnet. Samstags hat der Markt von 14 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 19 Uhr.

