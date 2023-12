Duisburg Mit etwas Verspätung leuchten nun wirklich alle neuen Beleuchtungs-Highlights auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. So groß war die Investition.

Die Macher des Duisburger Weihnachtsmarktes haben in diesem Jahr einen großen Schritt gewagt: Sie haben die Beleuchtung komplett erneuert – und haben dabei auch nicht vor den glitzernden Eisbäumen Halt gemacht. Mit etwas Verspätung leuchten nun alle Highlights. Und: Die Investition scheint sich gelohnt zu haben.

Seit Donnerstagabend strahlen nun wirklich alle der insgesamt 100 neuen Lichtelemente – auch der große Frohe-Weihnachten-Schriftzug vor dem Hintergrund des Stadttheaters. Er soll nach Plänen der Veranstalter von Duisburg Kontor ein beliebter Foto-Punkt werden, kam aber erst mit Verspätung in der Innenstadt an. „Es gab leider Lieferverzögerungen“, bestätigt Kontor-Sprecher Alexander Klomparend.

In dem Sternentunnel vor dem Hauptbahnhof in Duisburg werden viele Erinnerungsfotos vom Weihnachtsmarktbesuch geknipst. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auch der in wechselnden Farben leuchtende „Sternentunnel“ auf dem Portsmouthplatz ließ zunächst auf sich warten. Jetzt ist er da und ein echter Blickfang. Viele Passanten bleiben dort stehen, zücken das Smartphone und knipsen Bilder von ihren Freunden, Partnern oder Kindern. Beliebt ist auch das Selfie vor der Skulptur. Damit dürfte ein Ziel der Macher erreicht sein: Die Fotos vom Duisburger Weihnachtsmarkt sollen über die sozialen Netzwerke in die ganze Welt hinausgehen.

Duisburger Weihnachtsmarkt: Das sind die Beleuchtungs-Highlights

Die Kommentare der Duisburger sind zum großen Teil positiv. „Ein toller Anblick“, „Einfach nur super!“, und „Dieses Jahr ist es besonders schön“, schreiben sie im Netz. „Ich finde die neue Beleuchtung echt gelungen“, lobt auch Oberbürgermeister Sören Link. Nur wenige Duisburger vermissen die blauen Glitzertannen, über die ein Jahrzehnt lang diskutiert wurde.

Sie wurden durch goldene Sternenschweife ersetzt, die nun an den Fahnenmasten hängen. Weitere Anziehungspunkte sind das sechs Meter hohe und zehn Meter breite Weihnachtstor am Eingang der Königstraße, das Lichterschiff mit Duisburg-Segel am Averdunkplatz und der goldene Mercator-Globus. Hinzu kommen unter anderem die Lichterketten in den Bäumen am König-Heinrich-Platz.

Mit etwas Verspätung kam der große Schriftzug vor dem Stadttheater an. Foto: Duisburg Kontor

Die Beleuchtung hat einen ganz neuen Charakter: Sie wirkt wärmer und orientiert sich in Kombination mit Tannengrün und roten Farbtönen eher an der klassischen Weihnacht.

Über eine halbe Million Euro für die Weihnachtsmarkt-Beleuchtung

Den Austausch der Beleuchtung hatten die Verantwortlichen schon lange geplant. Die Corona-Pandemie sorgte zunächst für Aufschub. In einer europaweiten Ausschreibung hatten sich fünf Unternehmen für den Auftrag beworben. Eine Jury wählte dann den Gewinner aus. Duisburg Kontor berichtete bereits bei einer ersten Präsentation, dass die Entscheidung „einstimmig“ gewesen sei.

Bekannt ist auch der finanzielle Aufwand: 550.000 Euro hat die Stadttochter in die neue Beleuchtung investiert. Von der Neuerung soll auch der Handel profitieren. Bei der Vorstellung gaben die Geschäftsführer von Duisburg Kontor bereits zu bedenken, dass ein attraktiver Weihnachtsmarkt schließlich auch viele Kunden in die Einkaufszone locke.

Das funkelnde Duisburg-Schiff auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

