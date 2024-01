Wohnmobil an Westender Straße ausgebrannt – Kripo ermittelt

In Duisburg-Obermeiderich ist ein an der Westender Straße abgestelltes Wohnmobil ausgebrannt.

Duisburg Donnerstagnacht ist ein in Obermeiderich abgestelltes Wohnmobil in Brand geraten. Nicht nur dieses Fahrzeug wurde beschädigt. Kripo ermittelt.

In Obermeiderich ist in der Nacht auf Donnerstag ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz an der Westender Straße abgestellt worden.

Dort brannte es gegen 4.30 Uhr komplett aus. Ein aufmerksamer Anwohner (60) hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, jedoch blieben nur noch Schutt und Asche von dem Fahrzeug übrig. Zwei neben dem Wohnmobil geparkte Wohnanhänger wurden nach Angaben der Polizei außerdem durch die Hitze des Feuers beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

