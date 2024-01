Wohnungsbrand: Geparkte Autos stellen Feuerwehr vor Probleme

Duisburg Die Duisburger Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Die Anfahrt zum Einsatzort war jedoch schwierig.

Die Duisburger Feuerwehr ist am Montagmorgen nach Obermeiderich ausgerückt. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Welschenkamp war gegen 7.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch aus der Brandwohnung im ersten Stock. Eine Person befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in den Räumen, wurde umgehend ins Freie gerettet.

Einsatz in Duisburg-Meiderich: Probleme bei der Anfahrt

Anschließend starteten die Feuerwehrleute die Brandbekämpfung von innen und außen. Insgesamt drei C-Rohre kamen dabei zum Einsatz. Eine Ausbreitung des Feuers auf andere Wohnungen und den Dachstuhl konnte verhindert werden. Die Wohnung im ersten Stock ist aber vorerst unbewohnbar.

Probleme hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben bei der Anfahrt zum Einsatzort. In der Nebenstraße sei es durch die geparkten Autos eng geworden. In einer Mitteilung heißt es: „Durch derartige Verzögerungen werden Menschenleben gefährdet. Daher bittet die Feuerwehr nochmals darum, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu parken beziehungsweise umsichtig abzustellen.“

