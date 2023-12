In Untermeiderich brannte es am Dienstagabend in einer Wohnung. Ein bewusstloser Mann wurde gerettet, verstarb jedoch später im Krankenhaus.

Tragischer Wohnungsbrand in Duisburg-Untermeiderich.

Feuerwehreinsatz Feuer in Duisburger Mehrfamilienhaus: Mann (83) stirbt

Duisburg In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Duisburg ist ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner (83) starb in einer Klinik. Die Details.

Ein 83-Jähriger ist am Dienstagabend nach einem Feuer in seiner Wohnung in Duisburg-Untermeiderich gestorben.

Der Mann lebte alleine in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gartsträucherstraße. Dort brach gegen 21.30 Uhr ein Brand aus. Um 21.38 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Feuerwehr. Die rückte sofort aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie bereits die Flammen in der Wohnung des Seniors sehen.

Ein Trupp ging unter Atemschutz hinein, fand den 83-Jährigen bewusstlos vor und brachte ihn ins Freie. Der Rettungsdienst musste ihn wiederbeleben. Der Kampf um das Leben des Mannes endete jedoch erfolglos. Der 83-Jährige starb in einer Klinik.

Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig nach draußen retten. Zwei von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Feuer in Duisburg-Meiderich: Kripo ermittelt

Die Feuerwehr leitete nach eigenen Angaben umgehend umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung in der Dachgeschosswohnung ein. Die Nachbarwohnungen wurden kontrolliert. Insgesamt waren in Untermeiderich 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg im Einsatz.

Polizisten sperrten für die Dauer der Löscharbeiten die Gartsträucherstraße zwischen der Herwarthstraße und der Spichernstraße ab. Für die Unterbringung der Hausbewohner stellte die DVG am Abend einen Sonderbus bereit.

Was den Brand im Dachgeschoss auslöste, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen aufgenommen. (mit dpa)

