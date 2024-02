Duisburg Im Zoo Duisburg lässt sich eine ungewöhnliche Beobachtung machen: Ein Trampeltier trägt eine zerschnittene Hose. Das hat einen ernsten Grund.

Im Zoo Duisburg lässt sich aktuell eine ungewöhnliche Beobachtung machen: Trampeltier Salome trägt eine zerschnittene Outdoorhose über den Knien ihrer Vorderbeine. Das skurrile Bild hat einen ernsten Hintergrund, denn die Hose soll bei der schnellen Genesung helfen.

„Die Hose sitzt“, sagt Dr. Carolin Bunert und lacht. Täglich schaut die Tierärztin bei ihrer derzeit größten tierischen Patientin vorbei und prüft den Sitz der Hosenbeine. Seit einigen Wochen ist das Kamel wegen Wunden an den Vorderbeinen in Behandlung. Mit dem Verlauf der Heilung ist die Veterinärin des Tierparks sehr zufrieden.

Zoo Duisburg: Mehr Themen aus dem Tierpark

Zoo Duisburg: Die zerschnittene Hose soll Wunden schützen

Ohne die schützende Hose, das weiß die Tierärztin, hätte die Wunde nicht heilen können. „Ein normaler Verband weicht bei Regen auf. Obendrein hätte Salome ihn sicher irgendwann Stück für Stück abgezupft und dann hätten Sand, Erde oder Stroh in die Wunde gelangen können“. Die Lösung ist eine ausgediente Outdoorhose. „Der Stoff ist wasser- und schmutzabweisend, dennoch atmungsaktiv und schützt die darunterliegenden Verbände an den Beinen. Das hilft bei der Heilung.“ Salome trägt ihr neues Outfit mit Fassung.

Das zweihöckrige Trampeltier gehört zur Familie der Altweltkamele. Ursprünglich leben die bis zu 1000 Kilogramm schweren Tiere in den Wüsten Asiens und sind hervorragend an ihren Lebensraum angepasst: Breite Füße mit dicken Schwielensohlen verhindern ein Einsinken im Wüstensand. Die schlitzförmigen Nasenlöcher können die Tiere verschließen, sodass kein Sand in die Nase gelangt. Ihre langen Wimpern halten umherfliegenden Sand bei Stürmen aus den Augen.

Obendrein sind Trampeltiere wahre Meister des Wassersparens und können, wenn sie Wasser finden, innerhalb von wenigen Minuten bis zu 150 Liter Flüssigkeit trinken. Möglich ist das durch die spezielle Beschaffenheit des Blutes der Tiere. Ihre roten Blutkörperchen können sich stark ausdehnen, ohne zu platzen. Das aufgenommene Wasser lagern Trampeltiere, wie auch Dromedare, nicht in ihren Höckern, sondern im gesamten Körper. Insbesondere ihre Nieren, der Darm und die Blase der Kamele sind in der Lage, Flüssigkeit lange im Körper zu halten.

Die zerschnittene Hose soll die Wunden vor Staub und Dreck schützen. Foto: Mathias Appel / Zoo Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg