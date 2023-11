Zoo Duisburg: Leiser Abschied – Koala hat Tierpark verlassen

Der Zoo Duisburg hat einen ganz leisen Abschied verkündet: Koala-Weibchen Erlinga lebt nicht mehr am Kaiserberg.

Duisburg Ihre Geburt war eine Sensation, Bilder gingen um die Welt – nun hat der Zoo Duisburg das bekannte Koala-Weibchen verabschiedet. Wo es jetzt lebt.

Der Zoo Duisburg hat einen Abschied im Koalahaus verkündet: Weibchen Erlinga hat den Tierpark auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) verlassen. Das Beuteltier wird zukünftig im Zoo Leipzig leben – und dort auf einen alten Bekannten treffen.

Begleitet von Revierleiter Florian Thaller ging es am Montagmorgen gen Sachsen, berichtet der Zoo Duisburg in den sozialen Netzwerken. „Erlinga ist völlig entspannt, hat gut gefressen und ihre neue Umgebung bereits aufmerksam erkundet“, so der Tierpfleger, der die Eingewöhnung begleitet hat. Das zwei Jahre alte Weibchen habe bereits „mit Genuss den Leipziger Eukalyptus gefressen“, erklärt der dortige Kurator Ariel Jacken. Dies sei immer ein gutes Zeichen und zeige, dass sich das Tier wohlfühle.

Zoo Duisburg: ganz leiser Abschied von Koala-Weibchen

In Sachsen wird Erlinga auf einen alten Bekannten treffen: Erst im Sommer ging es für das dreijährige Koala-Männchen Yuma von Duisburg nach Leipzig. Perspektivisch sollen sich die beiden näher kommen, noch sei der weibliche Neuzugang aber nicht im zuchtfähigen Alter, erklärt der zoologische Garten in Leipzig.

Kurz nach ihrer Geburt im November 2021 wurde Erlinga berühmt, denn der ehemalige Revierleiter Mario Chindemi, der den Tierpark am Kaiserberg mittlerweile verlassen hat, filmte die Geburt des Koalas mit einer Kamera. Die einmalige und dreiminütige Videoaufnahme ging um die Welt: Rosa, völlig haarlos und nicht größer als ein Gummibärchen, krabbelte das Jungtier selbstständig durch das graue Fell der Mutter in Richtung Beutelöffnung.

„Das war ein sehr bewegender Moment für mich“, sagte Marion Chindemi. Der ehemalige Revierleiter weiß um die Gefahr. Zwar ist der Weg bis zum schützenden Beutel mit rund sieben Zentimetern aus menschlicher Sicht nicht weit, für ein blindes und taubes Jungtier aber doch ein beschwerlicher Weg. Zumal eine Koala-Mutter nicht helfen kann. „Bei der Geburt verharren die Weibchen in einer Art Trance. Sie bewegen sich nicht, damit das Kleine den Weg in den Beutel finden kann“, erklärte damals der Koala-Experte, der mehrere Geburten live erlebt hat.

Duisburg: Kompetenzzentrum für die Koala-Aufzucht

Dass dieser Moment per Video festgehalten werden konnte, sei für die Zucht von Koalas enorm wertvoll: Der Zoo Duisburg hat die Aufnahmen der Fachwelt zur Verfügung gestellt. Die Bewegtbilder sollen dabei helfen, den komplexen Geburtsvorgang der Koalas besser verstehen zu können.

Mit dem Abschied von Erlinga, was in der Sprache der Aborigines „trockenes Holz“ bedeutet, leben derzeit noch acht Koalas im Zoo Duisburg. Vom Kaiserberg aus wird die europaweite Zucht der Beuteltiere koordiniert. Seit 1994 und dem Start der Haltung erblickten über 40 Koalas in Duisburg das Licht der Welt.

Der Zoo Duisburg leitet das Zuchtprogramm für die bedrohten Beuteltiere aus Australien. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

