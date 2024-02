300 begeisterte Närrinnen feierten Frauenkarneval in Haldern

Rees-Haldern Frauengemeinschaft St. Georg bot wieder tolle Karnevalssitzung im Saal Tepferdt in Haldern. Wer auf der Bühne geehrt wurde.

War das ein närrischer Spaß, den die 300 originell verkleideten weiblichen Gäste im Saal Tepferdt in Haldern erleben durften. Hatte doch die Frauengemeinschaft St. Georg zu ihrer gut dreieinhalbstündigen Karnevalssitzung eingeladen. Das Publikum kam jedenfalls voll auf seine Kosten – und aus dem Lachen nicht mehr heraus, so gelungen war das Programm.

Auch diese beiden verkleideten Frauen hatten viel Spaß auf der Sitzung. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Nach einem karnevalistischen warm up, um so richtig in jecke Stimmung zu kommen, begrüßte Dorothee Giesen die Gäste, unter ihnen im Laufe des Nachmittags das Prinzenpaar Mathis I. und Verena I., sowie Vertreter der Kirchen und befreundete Frauengemeinschaften. Und Ehrungen standen an. Seit 30 Jahren schon stehen Irmgard Dorst und Maria Nakath auf der Bühne – wobei Irmgard Drost letztmalig närrisches von sich gab und ihren letzten Auftritt hatte.

Auftritt der Seniorenhüpfer kam sehr gut an

Das Publikum verfolgte aufmerksam die Programm-Punkte. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Viel Applaus gab‘s dann am laufenden Band. Etwa für den Auftritt der zwölf Seniorenhüpfer, allesamt Damen über 60. Ihr Auftritt hat schon Tradition auf der Frauensitzung. Weiter ging‘s, und zwar durch und durch närrisch.

Moral ist gut, Erbschaft ist besser. Marita Brücker - Bütt

Herzhafte Lacher erntete etwa Ulla Isling als „vergessene Schwester“ im Kloster Aspel. Die Bütt hat sie auch selbst geschrieben. Ob die Tänzerinnen der Candy Girls, die Bütt „Moral ist gut, Erbschaft ist besser“ von Marita Brücker und Sabine Fischer oder der Auftritt der Mädels on Tour: Das närrische Volk fand‘s einfach klasse.

Viel Spaß mit der Bauchtanzgruppe Zada Alima

Beifall ohne Ende erhielten für ihre gelungenen Tänze, Vorträge und Bütten alle Aktiven, auch Maria Nakath, die einen Rentner abzugeben hatte, oder auch die Bauchtanzgruppe Zada Alima, sowie der Kabarett-Auftritt „Guten Appetit“ von Jana Krebbing und Luzia Uebbing.

Und geschunkelt wurde sowieso, was das Zeug hält. Am Ende der Mini-Blackback-Show mit Musik aus den 1980er Jahren stand für alle Aktiven der Frauengemeinschaft Haldern fest: Das Üben und Trainieren seit Mitte November, und zwar einmal wöchentlich, hat sich voll und ganz ausgezahlt – und obendrein riesig viel Spaß gemacht. Ja dann: Helau, bis zum nächsten Jahr.

