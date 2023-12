A3 bei Emmerich: Brennender Pkw musste gelöscht werden

Emmerich/Isselburg Auf der A3 in Richtung Emmerich musste ein Pkw gelöscht werden. Die Feuerwehr rückte aus – und war nicht allein am Einsatzort.

„Brennender Pkw auf der Autobahn“ – so lautete am Dienstag um 13.55 Uhr die Alarmmeldung für die Einheit Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich. Da die Einsatzstelle sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Niederlande vor der Anschlussstelle Emmerich-Ost befand, wurde ebenfalls der Löschzug Isselburg der Freiwillige Feuerwehr Isselburg alarmiert.

Kameraden aus Isselburg mussten nicht tätig werden

Über eine parallel zur Autobahn verlaufende Straße erreichte die Feuerwehr Emmerich aber doch die Einsatzstelle. Hier konnte ein in Vollbrand befindlicher Pkw gefunden werden. Dieser wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Die Absicherung übernahm hierbei die Autobahnpolizei. Die eintreffende Feuerwehr Isselburg wurde nicht tätig.

Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Planungen für neue Wasserstoff-Leitung nach Bocholt

Rees: Was die Abfallentsorgung 2024 kosten soll

Emmerich: Drogen im Wert von einer Million Euro entdeckt

Emmerich: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg