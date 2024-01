A3 bei Emmerich: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

An der A3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr in Emmerich fand die Kontrolle statt.

Emmerich Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Emmerich ging der Bundespolizei eine gesuchte Frau ins Netz. Das hatte die 36-Jährige verbrochen.

Am Donnerstag, 18. Januar, um 4.20 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei zwei Bulgaren nach erfolgter Einreise in das Bundesgebiet auf der Bundesautobahn A3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr in Emmerich. Bei dem Abgleich der Personalien der Beifahrerin mit den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Arnsberg sie mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen sucht.

Die 36-jährige Frau ist vom Amtsgericht Menden im September 2021 zu 45 Tagessätzen zu je 30 Euro und im Dezember 2021 zu 50 Tagessätzen zu je 30 Euro jeweils wegen Diebstahls verurteilt worden.

Noch für 93 Tage ins Gefängnis

Da die Verurteilte die erforderliche Restgeldstrafe in Höhe von 2790 Euro nicht bezahlen konnte, verhafteten die Beamten die Gesuchte noch vor Ort und brachten sie anschließend zur Justizvollzugsanstalt Willich. Hier muss sie die Restersatzfreiheitsstrafe von 93 Tagen verbüßen.

