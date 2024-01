A3 bei Emmerich: Feuerwehr löschte Pkw und zersägte Baum

Emmerich Gleich zu zwei Einsätzen auf der Autobahn A3 musste die Feuerwehr Elten am Wochenende ausrücken. Autobahn wurde zeitweise gesperrt.

Gleich zweimal rückte die Feuerwehr-Einheit Elten am Wochenende auf die Autobahn aus. Am Sonntag wurde sie um 13.43 Uhr zu einem brennenden Pkw auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Kurz vor der Anschlussstelle Emmerich stand ein Wagen in Flammen. Unmittelbar wurde die Brandbekämpfung mittels C-Rohr unter Atemschutz eingeleitet. Im weiteren Verlauf setzte die Feuerwehr noch eine Mittelschaumpistole ein.

Zwischenzeitlich mussten alle Fahrstreifen in Richtung Oberhausen aufgrund der Löschmaßnahmen gesperrt werden. Letztlich konnte der Brand durch die Maßnahmen schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle konnte nach etwa anderthalb Stunden an die Polizei übergeben werden.

Baum lag auf der Autobahn

In der Nacht zu Montag rückten die Eltener Kräfte um 0.33 Uhr dann zu einem Sturmschaden auf die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen aus. Gemeldet worden war ein umgestürzter Baum in Höhe des Rastplatzes Hohe Heide in Fahrtrichtung Oberhausen. Durch die ebenfalls informierte Autobahnpolizei wurde der Baum kurz vor dem Rastplatz Hetter gefunden.

Hier blockierte ein umgestürzter Baum den Stand– sowie den rechten Fahrstreifen. Nachdem die Einsatzstelle abgesichert war, wurde der Baum mittels Motorkettensäge zerkleinert und beseitigt. Nach knapp 30 Minuten konnte auch hier die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

