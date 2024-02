A3: Sperrungen zwischen Emmerich und Hünxe stehen bevor

Auf der A3 zwischen Emmerich und Hünxe stehen Bauarbeiten an.

Am Niederrhein Die Autobahn GmbH erneuert die Fahrbahn auf der Autobahn 3. Wann genau welche Abschnitte im Jahr 2024 gesperrt sein werden.

Die Autobahn wird gesperrt. Die Autobahn GmbH wird zwischen April und September 2024 auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Hünxe die Fahrbahndecke erneuern. Die Deckenerneuerung umfasst die Erneuerung der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht in beiden Fahrtrichtungen.

Die Erneuerungsstrecke erstreckt sich in Fahrtrichtung Oberhausen von Kilometer 8,2 bis 53 über rund 42 Kilometer und in Fahrtrichtung Niederlande von Kilometer 10,7 bis 52,4 über insgesamt rund 39 Kilometer.

Die Autobahn GmbH zeigt die anstehenden Bauarbeiten in einer Übersicht. Foto: (...) / Autobahn GmbH

Die Erneuerungsstrecke ist je Richtungsfahrbahn in insgesamt fünf Bauabschnitte unterteilt, die sich jeweils von Anschlussstelle zu Anschlussstelle erstrecken. Die Bauausführung findet unter Sperrung der Fahrbahn zwischen jeweils zwei Anschlussstellen im jeweiligen Bauabschnitt statt, mit Ausnahme des Bauabschnitts 1 in Fahrtrichtung Niederlande. Das sind die einzelnen Abschnitte in 2024:

Der Abschnitt Abfahrt Hamminkeln bis Wesel in Fahrtrichtung Oberhausen wird vom 12. April, 22 Uhr, bis zum 15. April, 5 Uhr, nur einspurig laufen. Ebenso vom 19. April, 22 Uhr, bis zum 22. April, 5 Uhr.

Zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Rees in Richtung Niederlande ruhte der Verkehr vom 22. April, 22 Uhr, bis zum 29. April, 5 Uhr.

Vom 3. Mai, 22 Uhr, bis zum 6. Mai, 5 Uhr, sind zwei Bereiche gesperrt: Die Strecke zwischen Emmerich und Emmerich-Ost in Richtung Oberhausen sowie Hünxe bis Wesel in Richtung Niederlande.

Vom 24. Mai, 22 Uhr, bis zum 27. Mai, 5 Uhr, rollte kein Auto zwischen Wesel und Hünxe in Richtung Oberhausen.

Der Abschnitt von Rees bis Emmerich-Ost in Richtung Niederlande liegt vom 2. Juni, 23 Uhr, bis zum 7. Juni, 6 Uhr, still.

Weiter geht's nach den Sommerferien vom 23. August, 22 Uhr, bis zum 30. August, 5 Uhr, wenn der Bereich zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln in Richtung Oberhausen gesperrt wird.

Dann stehen Bauarbeiten zwischen Wesel und Hamminkeln vom 13. September, 22 Uhr, bis zum 16. September, 5 Uhr, sowie vom 20. September, 22 Uhr, bis zum 23. September, 5 Uhr, an.

Und vom 25. September, 22 Uhr, bis zum 30. September, 5 Uhr, steht die vorerst letzte Sperrung zwischen Emmerich-Ost und Rees bevor.

