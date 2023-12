Abitur in Emmerich: Ein Wiedersehen nach 50 Jahren

Emmerich Der Abi-Jahrgang 1973 des ehemaligen Staatlichen Alt- und Neusprachlichen Gymnasiums Emmerich feierte Wiedersehen. So verlief der Tag.

Elf ehemalige Schüler des Abiturjahrganges 1973 im neusprachlichen Zweig trafen sich am Samstag vor dem ersten Advent zu einem Wiedersehen in Emmerich. Zunächst stand ein Besuch des Gebäudes des ehemaligen Staatlichen Alt- und Neusprachlichen Gymnasiums an der Paaltjessteege, jetzt Gesamtschule der Stadt Emmerich, auf dem Plan. Schulleiterin Christiane Feldmann führte die Besuchergruppe. In Erinnerung an die frühere Zeit war sich die Gruppe einig: „Eine beeindruckende Schule!“

Den zweiten Tagesordnungspunkt bildete ein Besuch in der Schatzkammer St. Martini. Dr. Dormann führte anhand der Exponate durch die gut 1200-jährige Geschichte Emmerichs. Von den Mantelschließen weltlicher Herrscher über das Kruzifix mit dem triumphierenden Christus bis zum Prunkstück der mehrmals gründlich überarbeiteten Willibrordarche glitten die Jahrhunderte mit ihren weltlichen und kirchlichen Ereignissen vorbei. Die Ausführungen waren gespickt mit manchen erheiternden Dönekens.

Austausch und Rückblick bei Onder de Poort

Vor 50 Jahren begaben sich die Absolventen mit den frisch überreichten Abiturzeugnissen zur Gaststätte Onder de Poort, um mit einigen, möglicherweise alkoholischen Getränken, den Schulabschluss zu feiern. Zur gleichen Stelle und an den gleichen Sitzplatz eilten nun auch die Jubilare als nächstes Ziel des Nachmittags. Ein reger Austausch über Altes und Neues erfolgte dort bei Kaffee und Kuchen in guter Atmosphäre.

Den Abschluss des Treffens, 50 Jahre nach den erfolgreichen Abiturprüfungen, bildete ein Abend in der Sozietät „bei Franz“. Bei Essen und Getränken hielten sich das „weißt Du noch“ und das „was machst Du jetzt und wann sehen wir uns wieder“ die Waage. Und so trennten sich am späten Abend, vorerst jedenfalls, wieder die Wege, nach Berlin und Frankfurt, in den Schwarzwald und in die Eifel, nach Köln und Münster und in den gesamten Kreis Kleve.

