Altweiber Altweiber in Emmerich: So starten die Narren in den Tag

Emmerich Altweiber ist gestartet. Auch für das GECK samt Prinzenpaar und Garde. Hier war in Emmerich die erste Station der närrischen Tagestour.

Zumindest zum Altweiberstart um 9 Uhr hatte Petrus noch ein Einsehen mit den Närrinnen und Narren, die auf Einladung der Sparkasse zum Prinzenfrühstück gekommen waren. Rund 70 Jecken aus den Emmericher Karnevalsvereinen gaben sich samt Prinzenpaar Thorsten I. und Steffen I. und deren Garde die Ehre. „Das ist schon eine tolle Tradition“, fand eine der närrischen Gäste. „In Wort und Sinn, ihr seid für Emmerich ein echter Gewinn“, brachte es GECK-Präsident Dominik Kilch mit Blick auf die Majestäten auf den Punkt.

Emmerich ist vielfältig und bunt

Kilch erhielt lang anhaltenden Applaus. „Emmerich ist vielfältig und bunt“, hob er hervor, „und Karneval in Emmerich ist für alle da“. Und darauf sei er mächtig stolz. Wobei der GECK-Präsident auch kritische Töne nicht ausließ. Nach Karneval müsse man sich mit Blick auf Veranstaltungen und Planung mit Bürgermeister und Rat zusammensetzen und einen besseren Weg finden, sagte er an die Adresse von Peter Hinze zum Thema Finanzierung der Karnevalsumzüge, der am Prinzenfrühstück teilnahm.

Teufelsbox sorgte für Musik

Zur Begrüßung hatten zuvor der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Maas, Wilfried Röth, und Thorsten Wellmann, Leiter des Sparkassen Immobilien-Centers, ein närrisches Zwiegespräch geführt – und mahnende Worte nicht ausgelassen. „An alle, die Kriege führen, ihr sollt das Elend mal selbst spüren“, gingen sie Putin und Co. direkt an. Den Klimawandel und seine Folgen ließen sie ebenfalls nicht aus. „Dürren hier, Überschwemmungen da, das ist alles nicht mehr wahr“.

Viele Karnevalisten nahmen am Prinzenfrühstück teil. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Aber natürlich kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz – dazu ganz ohne Musikgruppe. Für die musikalische Begleitung sorgte dafür die ‚Teufelsbox‘, scherzte Dominik Kilch. Das habe unter anderem den Vorteil, „dass hier höchstens der Akku voll ist!“. Gut gestärkt, ging‘s für die Karnevalisten anschließend weiter zum nächsten Termin, und zwar zur Volksbank Emmerich-Rees.

Goldene Narrenkappe an Holger Zitter überreicht

Und dort kam der närrische Tross mehr als pünktlich an. Mit offenen Armen und viel Helau wurden sie im Saloon des Bankinstitutes, das sonst eher als Kundenhalle bekannt ist, vom Volksbank-Sheriff Holger Zitter und seinen wilden Cowboys friedlich empfangen. Als Belohnung gab es da für die jubelnde Menge natürlich Tanz und Gesang. Einige Worte des GECK-Präsidenten und natürlich auch des Prinzenpaares durften da nicht fehlen.

Wie im wilden Westen wurde in der Volksbank in Emmerich gefeiert. Foto: NRZ

Denn wie Dominik Kilch hervorhob, ist es das letzte Altweiber von Holger Zitter als „Oberhaupt“ der Volksbank Emmerich-Rees. Eine goldene Narrenkappe bekam er da überreicht. Gekrönt von einem goldenen Löffel des Prinzenpaares, als Erinnerung an das erste Zusammentreffen.

Mit dem Bus in Richtung Geburtstagsfeier bei Probat

Wim Abbing (mit bunter Schärpe) bekam als Geburtstagskind ein Ständchen gesungen. Foto: NRZ

Ein Geschenk – und zwar in Form eines Ständchens gab es auch für Garde-Mitglied Wim Abbing. Die bunte Schärpe um seinen Rumpf zeigte es an: Er feiert am Altweiber-Tag Geburtstag. Kein Wunder also, dass der Probat-Chef nach dem Besuch bei der Volksbank in seine Unternehmenshallen zum Feiern und Essen geladen hatte. Mit einem Bus steuerte der Altweiber-Tour-Tross dann Probat an. Das war auch besser so – denn Regen bestimmte nun das Wetter.

