Anholt: Augustahospital verabschiedete Pflegedirektor

Isselburg-Anholt Joachim Weidemann wurde jetzt als Pflegedirektor des Augustahospitals in Anholt in den Ruhestand verabschiedet. Das ist der Nachfolger.

Sichtlich bewegt waren die Gäste der Abschiedsfeier des Augustahospitals, die sich jetzt von Ihrem langjährigen Pflegedirektor Joachim Weidemann verabschiedet haben. Es nahmen Mitarbeiter, Ehemalige, Clemensschwestern und die Betriebsleitung an der Feierlichkeit teil. Und ihm selbst gingen die lieben Worte und Umarmungen ebenso nahe.

Die Feier wurde in der Caféteria des Krankenhauses gehalten. Auf Wunsch des angehenden Ruheständlers gab es Grünkohl mit Mettwurst, ein äußerst beliebtes Gericht im Augustahospital bei den Patienten wie auch bei den Mitarbeitern.

1986 als Krankenpfleger angefangen

Weidmann begann seinen Dienst am 1. Juni 1986 als Krankenpfleger im Augustahospital. In den folgenden Jahren wurde er Stationsleiter, 1997 dann stellvertretender Pflegedirektor. Schließlich trat er als Pflegedirektor die Nachfolge von Schwester Sieglind an und wurde dadurch gleichzeitig auch Mitglied der Betriebsleitung.

In seiner Laudatio betonte der kaufmännische Direktor Sebastian Lasczok den beispiellosen Fokus von Weidemann auf das Augustahospital, auf die Pflege, die Küche und auf den Issel Pflegedienst. Sehr engagiert habe er seit den 80er-Jahren dem Augustahospital einen Kurs Richtung Multiple Sklerose-Spezialisierung und schließlich auch der Parkinson-Versorgung verpasst. So eine exklusive Spezialisierung könne man nur in einem Team erreichen. An dieser Stelle dankte er auch den Ärztlichen Direktoren Professor Dietmar Seidel, Professor Michael Haupts und Dr. Marius Humpert, die als Architekten maßgeblich mit Weidemann die Entwicklung vorangetrieben haben.

Marcel Haupt übernimmt den Posten des Pflegedirektor

Weidemann bedankte sich und sein besonderer Dank galt vor allem seiner Frau und den Clemensschwestern. Er freute sich, dass so viele gekommen sind, ihn zu verabschieden. Mit Marcel Haupt habe er einen tollen Nachfolger bekommen und wisse die Position in guten Händen. Dem Ruhestand sieht er freudig entgegen und hat schon viele Pläne für die Zukunft mit seiner Frau geschmiedet.

