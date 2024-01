Isselburg Im Bereich Anholt in Isselburg werden Wolfsichtungen und ein mutmaßlicher Wolfsriss gemeldet. Die Stadt hat nun reagiert.

In den vergangenen Tagen wurden in Anholt im Bereich der Niederissel, Buchenallee und den benachbarten Niederlanden mehrere Wolfsbeobachtungen gemeldet. Am 4. Januar kam es nun zu einem mutmaßlichen Wolfsriss, bei dem ein Schaf an der Niederissel durch eindeutige Rissmerkmale getötet wurde, so meldet die Stadt Isselburg.

Umgehend wurde das Landesumweltamt LANUV von dem Anwohner informiert, um die Situation zu klären. In der Zwischenzeit berichteten auch Bürger, die die umliegenden Wirtschaftswege für Spaziergänge und Jogging nutzen, von Wolfssichtungen im Gelände.

Hier können Bürger Sichtungen melden

Die Stadtverwaltung Isselburg appelliert an alle Bürger, ihre Wolfsbeobachtungen dem Landesumweltamt zu melden, da dieses exklusiv für Angelegenheiten rund um den Wolf zuständig ist. Das LANUV ist unter der Telefonnummer 02361/305-0 (werktags) und außerhalb der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0201/714488 sowie per E-Mail unter wolf_nrw@lanuv.nrw.de erreichbar.

Für weitere Informationen steht die Webseite wolf.nrw.de zur Verfügung. Die Stadtverwaltung Isselburg dankt allen Bürgern für ihre Mithilfe und bittet um zeitnahe Meldung von Wolfsichtungen, um eine umfassende Erfassung zu gewährleisten.

