Anholt: Tag der offenen Tür in der Wohngemeinschaft

Isselburg-Anholt Die ambulante Wohngemeinschaft Louise des Augustahospitals Anholt ist gestartet. Wann die Öffentlichkeit eingeladen ist.

Das Augustahospital Anholt hat Anfang Januar die ambulante Wohngemeinschaft Louise an der Heinrich-Trox-Straße in Betrieb genommen. Dort ist für zwölf Menschen ein Lebensort geschaffen worden, die alters- oder krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, in ihrer bisherigen Wohnsituation zu verbleiben, oder ein Leben in Gemeinschaft bevorzugen. Am Samstag, 27. Januar, wird von 11 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten stattfinden. Es werden die Räumlichkeiten gezeigt und das Konzept erläutert.

Das besondere Konzept ermöglicht nämlich ein Leben in Gemeinschaft bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit und bietet eine alternative Wohnform zu einer stationären Einrichtung. Ältere Menschen werden in ihrer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung unterstützt und ein gemeinschaftliches Zusammenleben in kleinen Gruppen in privater und wohnlicher Atmosphäre wird ermöglicht.

So läuft das Zusammenleben

Die WG-Bewohner mieten ein 27 bis 29 Quadratmeter großes Appartement, ausgestattet mit einer kleinen Kochgelegenheit, einem Schranksystem und einem eigenen Bad. Die Appartements als persönlicher Rückzugsort werden nach eigener Vorstellung mit vertrauten Möbeln ausgestattet.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Weniger Paare gaben sich das Ja-Wort

Rees: Wo jetzt auch in Empel ein Defibrillator hängt

Emmerich: Menschen-Knochen am Friedhof wurde frei gespült

Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland aus

Rees: Wasserspraypark kommt voran

Emmerich/Rees: E-Auto-Kauf wird ohne Umweltbonus ausgebremst

Die Gemeinschaftsräume bieten Gelegenheit, den Alltag gemeinsam zu gestalten, zu kochen und seinen Hobbys nachzugehen. Die voll ausgestattete Küche mit angrenzendem großzügigem Wohn- und Essraum bilden das kommunikative Zentrum der Wohngemeinschaft. Idealerweise ist das Zusammenleben geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft und gemeinsamen Zeitvertreib. Das Konzept bieten den WG-Bewohnern die Sicherheit einer Rundum-die-Uhr-Betreuung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg