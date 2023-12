Anholter Schweiz: So werden die Tiere Heiligabend beschenkt

Isselburg Alle Jahre wieder gibt es in der Anholter Schweiz in Isselburg die Aktion „Kinder beschenken Tiere“. Das ist in diesem Jahr geplant.

Wie in den vergangenen Jahren beschenken auch in diesem Jahr am Heiligen Abend die Kinder wieder die Tiere der Anholter Schweiz in Isselburg. Der Park öffnet dazu am Sonntag, 24. Dezember, seine Pforten. Der Einlass ist von 10 bis 14 Uhr. An der Kasse bekommt jedes Kind eine Tüte Futter für Wildschwein, Ziege, Esel und Co.

Beladen mit vielen „Geschenken“ führt der Tierpfleger jeweils um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr mit seinen Bollerwagen durch den Wildpark. Gemeinsam werden dann die Rentiere und Ziegen besucht und zusammen mit den Kindern wird dann auch bei Damhirsch, Esel und Co. der Weihnachtsbaum geschmückt.

Am zweiten Weihnachtstag wieder geöffnet

Anschließend will sich das Team der Anholter Schweiz mit den Gästen bei Kaffee, Kinderpunsch und einer Weihnachtsgeschichte auf den Heiligen Abend einstimmen. Beide Führungen starten am Eingang des Wildparks. Es gelten die normalen Eintrittspreise. Während der Weihnachtsferien ist der Wildpark täglich (außer am 25. Dezember) ab 10 Uhr geöffnet. Einlass ist bis 16 Uhr.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Hochwasser am Rhein: Das sagt der Deichverband

Rees: Wie groß das Minus bei den städtischen Finanzen ist

Emmerich: Händler bereiten sich auf Feuerwerksverkauf vor

Emmerich/Rees: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg