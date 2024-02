Isselburg. Nach Sichtungen in Emmerich und Rees ist es offiziell: In Anholt wurde ein Schaf durch einen Wolf getötet. Woher der Wolf stammt.

Der Wolf ist am Niederrhein und Umgebung unterwegs. Davon zeugen dieser Tage zahlreiche Videos aus Emmerich und Rees. Bereits Anfang des Jahres gab es Hinweise, dass ein Wolf ein Schaf auf einer Weide in Isselburg-Anholt gerissen haben könnte. Nun bestätigt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) den Wolfsnachweis in Isselburg. Die genetischen Ergebnisse beruhen auf den Untersuchungen des Senckenberg Forschungsinstituts in Gelnhausen.

Das tote Schaf aus Isselburg-Anholt ist dem Lanuv am 4. Januar 2024 gemeldet worden. In diesem Fall konnte das genetische Material des männlichen Wolfes GW2398m nachgewiesen werden. Dieses Tier entstammt dem Rudel „Noord-Veluwe“ in den Niederlanden, wie das Lanuv mitteilt. GW2398m hatte sich bereits selbst als territorialer Rüde etabliert und mit der Wölfin GW2540f das Territorium „Midden-Veluwe“ südlich seines Herkunftsrudels besetzt.

Fotoaufnahmen aus Isselburg ausgewertet

Am 1. Januar gelang zudem mithilfe einer Fotofalle ebenfalls bei Isselburg die Aufnahme eines Wolfes. Das Tier humpelte deutlich. Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um GW2398m gehandelt hat. Dafür spricht auch, dass dieses Individuum im Dezember 2021 bei einem Verkehrsunfall in den Niederlanden verletzt wurde. Die Gründe dafür, dass sich der Rüde so weit von seinem eigenen Territorium entfernt hat, können nicht abschließend bewertet werden, so das Lanuv.

Ob es sich bei dem Wolf aus Isselburg um das Tier handelt, das jetzt in Rees gesichtet wurde, ist völlig offen. Wölfe legen am Tag 70 Kilometer zurück.

+++++++++++++++++++ Das wurde bislang berichtet ++++++++++++++++++++++

In den vergangenen Tagen wurden in Anholt im Bereich der Niederissel, Buchenallee und den benachbarten Niederlanden mehrere Wolfsbeobachtungen gemeldet. Am 4. Januar kam es nun zu einem mutmaßlichen Wolfsriss, bei dem ein Schaf an der Niederissel durch eindeutige Rissmerkmale getötet wurde, so meldet die Stadt Isselburg.

Umgehend wurde das Landesumweltamt LANUV von dem Anwohner informiert, um die Situation zu klären. In der Zwischenzeit berichteten auch Bürger, die die umliegenden Wirtschaftswege für Spaziergänge und Jogging nutzen, von Wolfssichtungen im Gelände.

Hier können Bürger Sichtungen melden

Die Stadtverwaltung Isselburg appelliert an alle Bürger, ihre Wolfsbeobachtungen dem Landesumweltamt zu melden, da dieses exklusiv für Angelegenheiten rund um den Wolf zuständig ist. Das LANUV ist unter der Telefonnummer 02361/305-0 (werktags) und außerhalb der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0201/714488 sowie per E-Mail unter wolf_nrw@lanuv.nrw.de erreichbar.

Für weitere Informationen steht die Webseite wolf.nrw.de zur Verfügung. Die Stadtverwaltung Isselburg dankt allen Bürgern für ihre Mithilfe und bittet um zeitnahe Meldung von Wolfsichtungen, um eine umfassende Erfassung zu gewährleisten.

