Emmerich. Im Rheinmuseum wurde die Ausstellung „Blick“ eröffnet. In einer schwierigen Situation hat die Kunst Sonja Huber geholfen.

Viele Blicke richteten sich auf Künstlerin Sonja Huber als die Kuratorin der Ausstellung „Blick“, Bettina Kleipaß, sie am Sonntag den Besuchern des Rheinmuseums vorstellte.

Vieles entdeckt man erst auf dem zweiten Blick

Rund 80 Kunstinteressierte hatten sich eingefunden um die Portraits der Eltenerin zu betrachten. Darunter Bürgermeister Peter Hinze und Kulturausschussmitglieder aller Fraktionen, die die Gelegenheit nutzten sich selbst ein Bild von den Kunstwerken und Selfies zu machen. Auch die Familie der Künstlerin aus dem Allgäu, ihr Lebensgefährte und dessen Familie, sowie viele von Sonja Huber eingeladene Nachbarn schauten sich die Ausstellung an. Musikalisch begleiteten die Eröffnung Gesine van der Grinten-Lersch, mit Gesang als Referenz an die Künstlerin, und Martin Lersch mit Flöte und Akkordeon.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich live: Kneipenkonzerte erreichen schon Kultstatus

Emmerich: Jugendliche stellen im Haus im Park aus

Rees: Haushalt für das Jahr 2024 mit Rekordetat verabschiedet

Emmerich: Stadt warnt vor falscher Glasfaserwerbung

Isselburg: Erfolgreiches Jahr fürs Bürgerhaus Vehlingen

„Gesundheit, Freude und ihr Lebensgefühl drückt Sonja Huber aus“, so Bettina Kleipaß über die Portraits. Diese sind überwiegend in schwarz-weiß oder mit wenigen Farbakzenten gestaltet. Der intensive Blick der dargestellten Personen, mit dem Betrachter sich auseinandersetzen könnten, lade zu mehrfachem Hinschauen ein. So Rita Hübers, Emmerichs Gleichstellungsbeauftragte, die die Eröffnungsworte sprach. „Was wurde ausgebessert, was wurde geflickt? Feinere Nuancen entdecken Sie nicht auf den ersten oder zweiten Blick. Nehmen Sie sich Zeit.“

Kunst als Mittel zur Lebensbewältigung

Da Sonja Huber nach einem schweren Autounfall die Kunst als Mittel zur Lebensbewältigung für sich entdeckte, sei ein „jetzt erst Recht“ in manchem Bild zu erkennen. Hübers zog dabei auch Parallelen zur aktuellen politischen Situation. Sie nutzte die Gelegenheit auf die von der Gleichstellungsstelle finanzierte Schreibwerkstatt zur Ausstellung mit Renate Schmitz-Gebel am 25. Februar, 14.15 bis 16.15 Uhr, hinzuweisen.

Rund 80 Besucher kamen zur Ausstellungseröffnung, um sich die Bilder näher anzusehen. © FUNKE Foto Services | Thorsten Lindekamp

Sonja Huber findet „Kunst ist für jeden.“ Sie hofft bei „Menschen, die sich sonst nicht mit Kunst beschäftigen, den Blick zu öffnen.“ „Vielleicht können die Bilder helfen zu erkennen, dass sich Verletzungen ins Leben einfügen lassen – auch, wenn Narben zurückbleiben.“ Denn die Gesichter schauen einen überwiegend mit angenähten Augenbildern an.

Wer online einen Blick auf einige Werke werfen möchte: https://soniinurzubesuch-art.de/ oder direkt im Rheinmuseum vom 18. Februar - 17. März 2024, Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils von 10 - 12:30 & 14 - 16:30 Uhr.