Isselburg. Auch die dritte Auflage des Adventskalenders war ein großer Erfolg für den Anholter Heimatverein. Alle 800 Kalender wurden verkauft.

Fast alle 60 Preise des Adventskalenders Anholt wurden mittlerweile abgeholt – mit dabei waren viele Einkaufsgutscheine beispielsweise vom Möbelhaus Euting aus Borken oder von der Schädlingsbekämpfung Wessels aus Isselburg, sowie Barpreise, der höchste war 250 Euro. „Ilke und Christian Hakvoort waren hier maßgeblich an der Planung, Organisation und Ausführung beteiligt“, erklärte Karin von Plettenberg-Vallée, die Geschäftsführerin des Heimatvereins, „die beiden haben viel Laufarbeit geleistet und viele tolle Ideen in das Projekt gesteckt“.

Mit dem Gewinn werden diese Projekte finanziert

Die Erlöse aus dem Kalenderverkauf – der Kalender wurde für fünf Euro verkauft – gehen nach Abzug von rund einem Drittel Produktionskosten in die Kasse des Anholter Heimatvereins. „Das Geld verwenden wir für unsere Ausstellungen, für unsere Tätigkeiten, insbesondere auch für die Jugendarbeit“, erklärte Marianne Meyer, die erste Vorsitzende. Hier werden gemeinsame Projekte mit der Grundschule finanziert oder die Kosten des St. Martins-Umzuges in Anholt getragen. Ein weiteres Projekt ist die Neugestaltung des Kreisverkehrs und weitere Verschönerungsaktionen in Anholt. Daneben wird für die Unterhaltung des Heimathauses auch jeder Cent benötigt.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich live: Kneipenkonzerte erreichen schon Kultstatus

Emmerich: Jugendliche stellen im Haus im Park aus

Rees: Haushalt für das Jahr 2024 mit Rekordetat verabschiedet

Emmerich: Stadt warnt vor falscher Glasfaserwerbung

Isselburg: Erfolgreiches Jahr fürs Bürgerhaus Vehlingen

„Ich möchte die Arbeit des Vereins unterstützen und habe mich daher am Kalenderprojekt beteiligt, erklärte Karsten Schmeink, der mit seinem Möbelhaus Euting den Hauptpreis in Höhe von 300 Euro als Einkaufsgutschein stiftete. „Ich weiß, wie schwierig es heutzutage ist, Vereine am Leben zu halten und Leute fürs Ehrenamt zu begeistern“, so Schmeink. Er bewunderte auch den Mut des Heimatvereins einen Adventskalender aufzulegen und dadurch mit etablierten Kalenderprojekten wie beispielsweise dem Lions Club in Konkurrenz zu treten.

Heimathaus wird zunehmend sozialer Mittelpunkt in Anholt

Das Heimathaus wird verstärkt von den lokalen Vereinen als Versammlungsstätte oder das angegliederte Museum für Besichtigungen genutzt. „Unser Heimathaus gewinnt immer mehr die Stellung des sozialen Mittelpunkts in Anholt“, freute sich Karin von Plettenberg-Vallée. „Es gibt kaum andere Möglichkeiten sich in Anholt zu versammeln“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Theo Gasseling, „das Pfarrheim passt oft nicht, mit zehn bis 15 Leuten verläuft man sich im Saal.“ Private Feiern sind im Heimathaus jedoch ausgeschlossen.

Erdbeertour am 23. Juni Neben der Mitgliederversammlung findet im März auch der Palmsonntagsumzug statt. Am 21. April werden um 15 Uhr Filme von Rainer Vickermann gezeigt. Am 26. Mal wird die Schmuggeltour von Anholt nach Dinxperlo veranstaltet. Am 5. Mai, 2. Juni und 23. Juni finden Fahrradtouren statt, letztere als Erdbeertour mit anschließendem Kaffeeklatsch mit Erdbeerkuchen im Heimathaus.

Wie es mit dem Heimathaus weitergehen soll, steht noch nicht fest. Der Eigentümer der angemieteten Immobilie möchte das Haus veräußern. Da der Kaufpreis die Möglichkeiten des Heimatvereins bei weitem übersteigt, hofft man auf die Stadt Isselburg als Käufer. Die zukünftige Unterhaltung würde dann weiterhin vom Heimatverein getragen, notwendige Renovierungen könnten dann dank verschiedener Fördertöpfe gestemmt werden.

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Sonntag, 10. März 2024 um 18 Uhr im Pfarrheim Sankt Pankratius statt. Neben dem offiziellen Programm ist ein Dia- sowie ein Filmbeitrag geplant. Der Abend endet mit einem gemeinsamen Imbiss.