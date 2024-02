Rees. Der 5. Reeser Tierweihnachtsmarkt war ein voller Erfolg. Wohin die Firma Kersten Motorgeräte jetzt die Einnahmen gespendet hat.

Vor einigen Tagen konnte eine Spende in Höhe von 1250 Euro an das Hundeseniorenheim Rheinperle in Dormagen überreicht werden. Diese Summe war beim 5. Reeser Tierweihnachtsmarkt, der am 25. November, auf dem Gelände der Firma Kersten Motorgeräte durchgeführt wurde, erzielt worden. Das Wirtschaftsforum Rees fungierte als Schirmherr und beglückwünscht die Organisatoren zu diesem Erfolg.

Wie in jedem Jahr stand der Tierweihnachtsmarkt auch dieses Mal unter dem Motto, den Erlös an den Tierschutz zu spenden.

Auch 2024 gibt es den Reeser Tierweihnachtsmarkt

Organisator Thomas Schäfer und sein Team erreichten nun die folgenden Zeilen der Hospizmutter Petra Brück, die sich im Namen ihrer „23 Rheinperlchen“ bei der Firma Kersten Motorgeräte und allen Unterstützern bedankte: „Meine geliebten Hospizhunde unseres gemeinnützigen Vereins Hundeseniorenheim Rheinperle und ich, die Hospizmutter, sind völlig sprachlos und absolut überwältigt. Ich danke allen Beteiligten des Tierweihnachtsmarktes herzlichst für Eure unglaubliche Spendenbereitschaft und Großzügigkeit. Wir sind zutiefst berührt, denn durch Euch dürfen sich meine Hundesenioren über sagenhafte 1250 Euro freuen, die in ihren Tierarztkostennapf wandern. Meine Rheinperlchen sind sehr glücklich, dass ihr sicherer Heimathafen Rheinperle von so tollen und mitfühlenden Menschen, wie Ihr es seid, unterstützt wird. Wir senden von Herzen ein ganz, ganz dickes Dankeschön“.

Thomas Schäfer weist schon jetzt darauf hin, dass es auch im Jahr 2024 einen Reeser Tierweihnachtsmarkt geben wird.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich live: Kneipenkonzerte erreichen schon Kultstatus

Emmerich: Jugendliche stellen im Haus im Park aus

Rees: Haushalt für das Jahr 2024 mit Rekordetat verabschiedet

Emmerich: Stadt warnt vor falscher Glasfaserwerbung

Isselburg: Erfolgreiches Jahr fürs Bürgerhaus Vehlingen