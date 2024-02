Emmerich. Nächster Termin für Repair & Kaffee im Seniorencafé am Neumarkt in Emmerich steht an. Unternehmer hat einen Werkzeugwagen gespendet.

Wer kaputte Dinge zuhause hat, der ist bei diesem Termin richtig. Repair & Kaffee steht am Samstag, 24. Februar, 10 bis 14 Uhr im Seniorencafé am Neumarkt 2 in Emmerich wieder an. Hier bieten die Helfer kleine Reparaturen an Toastern, Radios, Plattenspielern und anderen Schätzen an. Wer wissen möchte, ob die Geräte noch zu gebrauchen sind, bevor man sie wegwirft, bekommt hier einen Rat.

Frank Reimann spendete einen Werkzeugwagen

Beim Repair & Café im Januar wurde das Team von Frank Reimann, Geschäftsführer der Firma Multi Cross, Ostermeyerstraße 54, freudig überrascht: „Er sponserte uns einen Werkzeugwagen, der noch auf unserer Wunschliste stand und schon bald füllten sich die Schubladen mit Werkzeugen, die wiederum vom Repair & Kaffee-Team gesponsert wurden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Samstag, den 24. Februar von 10 bis 14 Uhr“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei Rückfragen unter 02822/80369 anrufen.