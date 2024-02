Isselburg. Alle Jahre wieder: In Isselburg gibt es zu wenige Plätze für die außerunterrichtliche Betreuung an den Grundschulen. So ist die Lage.

Alle Jahre wieder sorgt der Anmeldestand für die außerunterrichtliche Betreuung an den städtischen Grundschulen in Isselburg für Kopfzerbrechen. Denn alle Jahre wieder stellt sich erneut heraus: In Isselburg gibt es zu wenige Plätze. Der Bedarf seitens der Elternschaft größer als das Angebot.