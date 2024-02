Emmerich/‘s-Heerenberg. Hundebesitzer aufgepasst: In den Niederlanden gelten strengere Regeln für Waldbesuche. Das muss man beim Gang über die Grenze beachten.

In den Niederlanden gelten jetzt in mehreren Wäldern strengere Regeln. Die Naturschutzorganisation Natuurmonumenten, die in den Niederlanden große Waldflächen betreut und auch für den Bergherbos bei ´s-Heerenberg und Stokkum verantwortlich ist, hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil immer mehr Menschen im Wald Erholung suchen. Darunter leiden Pflanzen und Tiere: „Junge Pflanzen werden zertreten oder brütende Vögel gestört“, sagt Sprecherin Naomi Persoon. Eine neue Regel: Hundebesitzer dürfen nur noch maximal drei Hunde mit ins Freie nehmen.

Events nur in Ausnahmefällen

Denn ist die Gruppe größer als drei Hunde, habe sich gezeigt, dass sich ein Rudelverhalten einstellt und die Hunde ihren Jagdinstinkt ausleben. Sie laufen Rehen hinterher oder buddeln nach Dachsbauten. Natuurmonumenten hat nun an den Eingängen zu den Wäldern gelbe Hinweisschilder angebracht, auf denen erklärt wird, welche Dinge noch erlaubt sind. Was nicht explizit auf den Schildern steht, ist verboten. Diese Regeln gelten auch für den Bergherbos bei Elten.

Darunter fallen beispielsweise Sportveranstaltungen wie Lauf- oder Mountainbike-Rennen. Auch Hochzeitsfotos sind künftig nicht mehr erlaubt. Eine Genehmigung kann jedoch beantragt werden. Die Verantwortlichen von Natuurmonumenten wünschen sich, dass sich Wanderer, Reiter und Radfahrer an die Regeln halten und auf den Wegen bleiben. Es ist nicht erlaubt, für ein Foto auf Instagram durch den Wald zu laufen, um die schönsten Stellen zu fotografieren. Generell gilt: Veranstaltungen mit mehr als 20 Personen müssen angemeldet werden.

Beliebtes Ausflugsziel: Der Aussichtsturm auf dem Hulzenberg bei Stokkum. © Emmerich

Waldbaden stört die Waldbewohner

Auch das beliebte Waldbaden führt laut Natuurmonumenten zu Stress im Wald. Auch das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Ebenso wie das Verstreuen von Asche, das Aufstellen von Gedenktafeln oder das Abhalten von Abschiedszeremonien. Wer dennoch Blumen oder Andenken im Wald hinterlässt, wird diese von den Mitarbeitern von Natuurmonumenten entfernen lassen. Auch Ausflüge sind genehmigungspflichtig.

Wir sind an dem Thema dran Dr. Manon Loock-Braun - Tourismuschefin in Emmerich

Die neuen Regeln haben auch Auswirkungen auf die Vermarktung des Waldes. Manon Loock-Braun, Tourismuschefin in Emmerich, wird am Freitag mit ihren Kollegen von Montferland-Marketing über die neuen Regeln sprechen. So müssen Laufveranstaltungen wie der Homerun oder der Ladieswalk künftig mit 120 Teilnehmerinnen angemeldet werden. „Wir sind an dem Thema dran“, sagt Loock-Braun.

Auslaufzonen im Bergherbos

Mehr als drei Hunde gleichzeitig seien eher selten, sagt die Eltenerin, die die Wälder diesseits und jenseits der Autobahn auch privat intensiv nutzt. „Bei Hundebesitzern ist der Bergherbos wegen seiner Auslaufflächen beliebt“, weiß die Tourismuschefin. So etwas gibt es in den Eltener Wäldern nicht.

Blumen und Gräser dürfen nicht mehr gepflückt werden. „Wildpflücken kann Folgen für die Natur haben und ist nicht erlaubt“, schreibt Natuurmonumenten. Denn Blumen, Pflanzen, Gräser, Pilze, Früchte und Samen sind eine Nahrungsquelle für viele Tiere. Außerdem werden die Tiere gestört, wenn sie die offiziellen Wege verlassen.

Geocaching fortan nicht erlaubt

Auch der Einsatz von Metalldetektoren und das Geocaching sind nicht erwünscht. Wer mit einem Metalldetektor unterwegs ist, verstößt gegen die archäologische Gesetzgebung. Außerdem ist es gefährlich, im Wald zu graben, da dort noch Munition liegen könnte.

Die neuen Regeln betreffen vor allem Hundebesitzer, insbesondere professionelle Anbieter von Spaziergängen. Natuurmonumenten gibt ihnen noch bis zum 1. Januar 2025 Zeit, um geeignete Alternativen für den Waldspaziergang zu finden. Nach einer Eingewöhnungsphase von sechs Monaten werden die Förster von Natuurmonumenten mit den Kontrollen beginnen und gegebenenfalls Bußgelder verhängen.

Die Drei-Hunde-Regel

Die Drei-Hunde-Regel ist übrigens nicht neu. Die Stadt Amsterdam hat sie schon vor langer Zeit eingeführt. In den Wäldern von Staatsbosbeheer dürfen Hunde nur an der Leine geführt werden. Aber die Organisation drückt auch mal ein Auge zu: „Wenn ein kleiner Yoga-Club einmal in der Woche in den Wald geht, ist das kein Problem. Wenn die Gruppe größer wird, achten wir darauf“, sagt ein Sprecher.

Natuurmonumenten verwaltet insgesamt 115.000 Hektar Wald in den Niederlanden. Dazu gehört auch Bergherbos. Grundsätzlich darf der Wald nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang betreten werden. Jogger und Wanderer dürfen den Wald weiterhin nutzen, aber nur auf den dafür vorgesehenen Wegen. Reitwege und Mountainbikerouten sind verboten.

