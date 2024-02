Emmerich. Einem 46-jährigen Polen wurde zur Last gelegt, 2021 in drei Fällen elektrische Geräte im Wert von knapp 475 Euro gestohlen zu haben.

Komplett geständig zeigte sich ein 46-jähriger Pole vor dem Amtsgericht Emmerich. Drei Fälle von gewerbsmäßigem Diebstahl in einem besonders schweren Fall wurden ihm zur Last gelegt. Dreimal hatte er beim Drogeriemarkt (dm) in Emmerich elektrische Geräte gestohlen. Verurteilt wurde er zu acht Monaten auf Bewährung, wofür sich der Angeklagte vor Gericht sogar bedankte.

Wäre der Mann nicht so geständig gewesen, dann wäre es schwer geworden mit einer Verhandlung. Sein Deutsch ist nicht gut, ein Dolmetscher wurde nicht bestellt. Aber immerhin konnte er vermitteln: „Ja, ich habe das gemacht. Das war Mist.“

JVA-Aufenthalt, weil er Geldstrafen nicht bezahlen konnte

Im November und Dezember 2021 hat der 46-Jährige, der im niederländischen Grenzgebiet acht Jahre in der Fleischindustrie arbeitete, vier elektrische Zahnbürsten, einen Bart-Trimmer und zwei Rasierapparate im Gesamtwert von knapp 475 Euro gestohlen; in einem Fall mit einem Kompagnon, der gesondert verfolgt wird. Da seine Adresse nicht ausfindig zu machen war und man ihn in Polen wähnte, wurde das Verfahren schon mal eingestellt. Im November 2023 nahm ihn die Polizei in Emmerich am Bahnhof bei einer Kontrolle fest, weil er ausstehende Geldstrafen nicht bezahlen konnte und deshalb die Strafe in der Justizvollzugsanstalt Kleve verbüßen muss.

Schlussendlich war das ein wichtiger Schritt. Denn der ehemalige Leiharbeiter war durch Kollegen in der Firma mit Heroin in Kontakt gekommen und war auch zur Tatzeit schon süchtig. In der JVA durchlaufe er ein Methadon-Programm. Ende März komme er auf freien Fuß. Womöglich geläutert, frei von Drogen und willig, wieder in der fleischverarbeitenden Fabrik in Zevenaar zu arbeiten. Seinen Job, den er eigentlich gut gemacht habe, habe er nur wegen der Drogen verloren. „Wenn ich raus komme, möchte ich wieder in den Niederlanden arbeiten“, sagte der 48-Jährige vor Gericht.

Bewährungshelfer wird dem Mann zur Seite gestellt

Die Diebstähle, so der Verteidiger, seien auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Angeklagte seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten konnte. „Es war eine Dummheit, das anzufangen“, räumte der vierfach einschlägig vorbestrafte Pole ein.

Sie müssen drei Jahre straffrei bleiben, sonst geht es acht Monate ins Gefängnis“ Die Richterin.

Für den Angeklagten sprach neben dem Geständnis und dem Drogeneinfluss, dass die Tat schon länger zurück liegt. Die Verteidigerin beantragte eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten, die Richterin urteilte milder. Aber: „Sie müssen drei Jahre straffrei bleiben, sonst geht es acht Monate ins Gefängnis.“ Außerdem wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, dem auch jeder Wohnortwechsel anzuzeigen sei.