Emmerich. Das neue Abo-Programm des Stadttheaters Emmerich ist da. Einige Stars kehren zurück auf die Bühne. So entwickeln sich die Preise.

Kalle Pohl, Jochen Busse, Claudia Wenzel, Martin Lindow, Ingo Appelt und Tina Teubner – bekannte Namen, die eines gemeinsam haben: Sie alle werden in der kommenden Theatersaison wieder auf der Bühne im Emmericher Stadttheater stehen. Sicherlich auch ein prominenter Name unter den Ensembles in der Spielzeit 2024/2025: das Ohnsorg-Theater. Dieses wird am 15. November mit „Was zählt, ist die Familie“ am Grollschen Weg zu Gast sein.

Das Team des Stadttheaters stellte nun einen ersten Auszug aus dem neuen Theaterprogramm vor, das im September starten wird. Der dazugehörige Flyer wurde bereits verschickt. „Die Resonanz auf der Programm ist sehr gut“, freut sich Sabine Sdrenka vom Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte der Stadt Emmerich. Kein Wunder: Jedes Jahr aufs Neue versucht das Team ein attraktives Programm für die Abonnenten zusammen zu stellen. Vergangenes Jahr ist dies ebenfalls gut gelungen. Rund 20.000 Gäste zählte das Theater.

Gute Nachrichten für Theaterbesucher

Gute Nachrichten für die Besucher des Stadttheaters Emmerich hat im Übrigen Andrea Joosten, stellvertretende Betriebsleiterin. „Auch wenn das Theaterprogramm neu ist, geblieben sind die Preise.“ Heißt: Die Abo-Preise bleiben auch 2024/2025 konstant. Wie schon seit einigen Jahren. Und das, „obwohl natürlich die Buchung der Tournee-Theater natürlich teurer geworden ist“, erklärt Joosten.

Das Programm Das aktuelle Aboprogramm zeigt nur einen Ausschnitt aus der gesamten Spielzeit im Emmericher Stadttheater. Das große Spielzeitheft mit dem Gesamtprogramm wird im Frühsommer herausgegeben. Das Kindertheaterprogramm mit sieben Veranstaltungen soll bereits in der nächsten Woche einsehbar sein. Wichtig: Einzelkartenkäufe für das Abonnenten-Programm sind außerhalb eines Abos möglich, wenn noch Restkarten verfügbar sind. Die entsprechenden Flyer mit dem Theaterprogramm für Erwachsene und Kinder liegen im Übrigen im Stadttheater am Grollschen Weg und weiteren öffentlichen Stellen aus.

Aber in dieser Spielzeit die Preise anzuheben, hielten die Emmericher Kulturverantwortlichen nicht für zielführend. Denn man will zum einen nun erst einmal wieder die Besucher ins Theater holen. Und dann eben auch nicht vor der Renovierung des Theaters etwas auf den Preis aufschlagen. Denn, so teilt Joosten auf Nachfrage mit, zu 90 Prozent sei sicher, dass das Theater in der Saison 2025/2026 pausieren wird. Der Haushalt der Stadt Emmerich muss noch eine Hürde nehmen, ebenso müssten die Planer und Handwerker dann mitspielen. „Sollte alles gut laufen, würde nach der Pause das Theater dann im Herbst 2026 wieder mit einer neuen Saison starten.“

Ohnsorg Theater kommt Anfang 2025

Doch nun blicken alle Verantwortlichen erst einmal auf die neue Saison. Denn für die zwei Theater-Abos (genannt Ring I und Ring II), als auch das Kabarett-Abo (Ring IV) können sich die Termine sehen lassen. Die musikalische Komödie „Fishermen & Friends“ wird am 31. Mai 2025 gezeigt. Am 27. September gibt es „Der Tag an dem der Papst gekidnappt wurde“ zu sehen. „Was zählt, ist die Familie“ heißt es am 15. November mit dem Ensemble des Ohnsorg Theaters und am 12. Februar 2025 gibt es die Komödie „Das Hühn auf dem Rücken“ im Stadttheater. „Der Geizige“ wird am 22. März 2025 gespielt.

Auf „Weiße Turnschuhe“ mit Jochen Busse können sie Theaterfreunde am 9. Oktober freuen. „Alle unter eine Tanne“ heißt es am 8. Dezember, bevor die Kriminal-Komödie „Achtsam morden“ am 23. Januar 2025 in Emmerich gastiert. Das Rockmusical „Bed of Roses“ wird am 14. März 2025 auf der Bühne gespielt und am 16. Mai 2025 ist die Komödie mit einem realen Hintergrund „Mein Blind-Date mit dem Leben“ im Stadttheater zu sehen.

Das sind die Abo-Preise

Im Bereich Kabarett wollen folgende Künstler die Lachmuskeln in Emmerich strapazieren: Anny Hartmann (5. Oktober), Onkel Fisch (7. Dezember), Ingo Appelt (18. Januar 2025), Distel Berlin (13. März 202) und Tina Teubner (9. Mai 2025).

Übrigens: Abonnements für den Ring I starten (es gibt verschiedene Kategorien je nach Sitzreihe) bei 40 Euro. Abonnements für den Ring II ebenso. Es gibt auch ein Wahl-Abo, das bei 45 Euro startet. Fünf Theaterstücke können dann ausgewählt werden. Zudem gibt es auch ein Neukundenabo. Drei Theaterstücke können dann ausgewählt werden für 35 Euro – egal welche Sitzreihe. Das Kabarett-Abo startet bei 68 Euro. Mehr Infos gibt es im Theaterbüro. Dieses ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Zudem am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Erreichbar ist das Büro auch unter 02822/752000.

