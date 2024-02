Emmerich. Die Polizei des Kreises Kleve meldet eine Unfallflucht in Emmerich. Ein VW wurde beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt.

Am Freitag (16. Februar) kam es zwischen 9 Uhr und 13 Uhr an der Nierenberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein VW Crafter im hinteren Bereich des Wagens auf der Fahrerseite beschädigt.

Der 19-jährige Nutzer des Wagens hatte diesen an der Nierenberger Straße in Fahrtrichtung Duisburger Straße abgestellt und die Beschädigungen nach seiner Rückkehr festgestellt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen werden gesucht

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.

