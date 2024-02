Emmerich. Am Helenenweg in Emmerich brannte es in einer Werkstatt eines Privathauses. Dieser Gegenstand sorgte für den Feuerwehreinsatz.

Ein Akku brannte am Sonntagabend in einer Werkstatt eines Privathauses am Helenenweg in Emmerich. Die Feuerwehr rückte mit den Einheiten Stadt, Hüthum und dem Einsatzleitwagen aus.

Der Inhaber des Gebäudes empfing die ersten Kräfte vor seinem Haus und berichtete von dem Akku-Brand. Zunächst hatte er selber erste Löschmaßnahmen durchgeführt und dann die Türen zu der Werkstatt geschlossen.

Weitere Gegenstände im Umfeld sind geschmolzen

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich live: Kneipenkonzerte erreichen schon Kultstatus

Emmerich: Jugendliche stellen im Haus im Park aus

Rees: Haushalt für das Jahr 2024 mit Rekordetat verabschiedet

Emmerich: Stadt warnt vor falscher Glasfaserwerbung

Isselburg: Erfolgreiches Jahr fürs Bürgerhaus Vehlingen

Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz ging in den betroffenen Bereich vor und führte mit einem Kleinlöschgerät Nachlöscharbeiten durch. Der betroffene Akku wurde danach ins Freie gebracht, wo er weiter gekühlt wurden. Durch die Wärmeentwicklung waren andere Gegenstände im direkten Umfeld geschmolzen. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss mittels Überdrucklüfter entraucht.

Der Akku wurde ins Freie gebracht, um weiter gekühlt zu werden. © (...) | Feuerwehr Emmerich

Nach dem Ende der Maßnahmen wurden die eingesetzten Atemschutzgeräteträger gemäß Hygienekonzept entkleidet und gereinigt. Nach gut anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.