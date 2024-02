Emmerich-Elten. Außergewöhnliche Ausstellung in Emmerich-Elten: Im Kolpinghaus werden konservierte Leichen gezeigt. Was genau zu sehen ist.

Die Ausstellung „Echte menschliche Körper – Die Lehre der Toten“ gastiert am Samstag, 2. März, und Sonntag, 3. März, im Kolpinghaus Elten. Geöffnet ist sie durchgehend an beiden tagen von 11 bis 18 Uhr. Die Ausstellung vermittelt anatomisches Wissen an interessierte Besucher – insbesondere an Schulklassen. Aber auch für Mediziner, Pflegekräfte und andere sei die Ausstellung bereichernd, so der Veranstalter.

„Echte menschliche Körper“ steht allen Interessierten offen. Für Schulklassen der Jahrgangsstufen 6 bis 10 bietet sich ein Besuch im Rahmen des Unterrichts an. Lehrkräfte können sich vorab kostenfrei einen Eindruck verschaffen und ihren Unterricht entsprechend planen.

Das sind die Themenschwerpunkte

Grundlage ist eine Sammlung von Exponaten (um die 200 Stück), bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Organen und Moulagen. Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers sollen die Wissensvermittlung im Kolpinghaus an der Sonderwykstraße ergänzen.

Themenschwerpunkte sind unter anderem Skelett, Gehirn und Nervensystem, Herz und Blutkreislauf, Atemwege und Lunge, Bewegungsapparat, Geschlechtsorgane, Nieren und Harnwege und Sinnesorgane. Darüber hinaus wird die Gelegenheit geboten, sich ausführlich mit den Themen Organspende, Krebs, HIV, Alkohol und Nikotin auseinander zu setzen.

Exponate stammen aus Amerika

Im Saal des Kolpinghauses in Elten gastiert Anfang März die Ausstellung „Echte menschliche Körper“. © FUNKE Foto Services | Thorsten Lindekamp

Die Ausstellung verzichte, so der Veranstalter, bei der Präsentation der Ganzkörperexponate ganz bewusst auf reißerische, unnatürliche Posen und auf Effekthascherei. Die Würde der Toten werde zudem geachtet indem alle Exponate museal in Glasvitrinen präsentiert würden. Auf eine nachträgliche künstliche rote Einfärbung der Muskeln wurde verzichtet. Optisch gleichen die Exponate den Körperspendern auf den Seziertischen der Universitäten, die dem Studium der Anatomie dienen.

Die gezeigten plastinierten Exponate stammen im Übrigen aus Amerika. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro (Schüler, Studenten). Mehr Infos auch unter 0151/11879948.

