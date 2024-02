Praest. Bisschop Immobilien aus Emmerich hat ein neues Objekt in der Vermarktung: das Grundstück einer Gaststätte. Das könnte hier entstehen.

Wer auf der Reeser Straße im Bereich Praest unterwegs ist, kommt hier automatisch vorbei. Direkt an der Straße gelegen, ist die ehemalige Emmericher Traditionsgaststätte Onkel Theo‘s Deele ein Hingucker. Gut, das nicht zwingend in positiver Form. Aber dennoch wandert der Blick hier automatisch immer kurz hin. Längst notdürftig mit Brettern verschlossen sind die Fenster, ebenso bereits verblasst ist die Aufschrift auf den Leuchttafeln. Die dort etwa angepriesenen Pfannkuchen wurden in der Küche sicherlich lang nicht mehr hergestellt.