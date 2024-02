Emmerich. In der Nacht zu Montag drang ein Mann in eine Gaststätte am Löwentor in Emmerich ein. So beschreibt die Polizei den Täter.

Ein Einbruch ereignete sich am Montag, 19. Februar, gegen 2.20 Uhr an der Straße Am Löwentor in Emmerich. Ein unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte und entwendete dort einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

So wird der Täter beschrieben

Der Täter ist laut Videoaufzeichnungen männlich, besitzt eine schmale Statur und ist zirka 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er trägt einen dunklen Bart, ist Brillenträger und trug zum Tatzeitpunkt eine unterhalb der Wade reflektierende Arbeitshose, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02822/7830 entgegen.

