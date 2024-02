Rees/Kreis Kleve. Leiff Schenk ist neuer Vorsitzender der Jungsozialisten im Kreis Kleve. Er ist der jüngste der SPD-Nachwuchsorganisation überhaupt.

Am vergangenen Samstag, 17. Februar, wurde in Kleve auf der jährlichen Jahreshauptversammlung der Jusos der erst 16-jährige Leiff Schenk einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. So jung hatte es vorher noch keiner geschafft. Unterstützend steht dem jungen Vorsitzenden ein Vierköpfiges Team zur Seite.

Lea Bongers ist Stellvertreterin

Die durch ihre Erfahrungen im Landesvorstand der NRW-Jusos qualifizierte Lea Bongers als Stellvertreterin vervollständigt zusammen mit Jan Mölders, Geschäftsführer, die festen Posten.

Zudem schaffte es Mariella Overkamp erneut als Beisitzerin in den Vorstand. Neu dabei ist Umut Demir der sich seit einigen Jahren für die Jusos engagiert und nun tatkräftig im Vorstand mitarbeiten möchte. Das Motto, unter welchem der neue Vorstand agieren will, ist: „Kleve: modern, tolerant und europäisch.“ Ein genauer Fahrplan wird spätestens nach der Klausurtagung, welche der neue Vorstand möglichst bald mach will, feststehen.

Junger Vorsitzender möchte etwas bewegen

Themen, über die dort mit Sicherheit diskutiert werden, sollen neben den aktuell großen Debatten Demokratie und Europawahl, auch die Lage des ÖPNV im Kreis, wie dem RE 10, Barrierefreiheit und Umwelt sein.

Frischer Wind ist durch den neuen Vorsitzenden in jedem Fall vorhanden. Leiff Schenk sagt: „Ich mache Politik, um Dinge zu bewegen, um Dinge endlich zu verbessern und um die Sachen, die wir uns auf die Fahne schreiben, Realität werden zu lassen.“

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Baby Star kam Rosenmontag im Rettungswagen zur Welt

Kleve: Kreuzhofstraße ist abgesackt - sofortige Sperrung nötig

Kleve: So sieht Bauunternehmen Tönnissen die Lage am Bau

Kalkar: Rat beschließt einen Haushalt mit 6 Millionen Minus

Kleve: Diese Radwege werden in Kleve und Rees gefördert

Emmerich/Kleve: Mega-Stau nach Unfall auf der Rheinbrücke