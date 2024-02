Emmerich. Dinosaurier sind eigentlich längst ausgestorben. In Emmerich am Blackweg stehen aber einige rum. Warum? Das verrät Franziska Endres.

Dinosaurier? Die sind längst ausgestorben! In Emmerich stehen aktuell trotzdem T-Rex, Stegosaurus und Co. direkt auf einem Platz an der Reeser Straße. Gar mancher bewegt sich sogar. „Dank einer Fernbedienung“, lacht Franziska Endres, die so die großen Roboter in den Dino-Figuren bestens unter Kontrolle hat. Mit ihrer Neverland Dinoworld sind sie und ihre Familie auf dem Platz am Blackweg zu Gast.