Rees. Konzert: The Backdoor Keys treten am 24. Februar im Buena Ressa Music Club auf. Auf diese Musik dürfen sich die Besucher freuen.

Die Band The Backdoor Keys tritt am Samstag, 24. Februar, im Buena Ressa Music Club in Rees auf. Der Auftritt beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Für Clubmitglieder ist der Eintritt frei. Für alle anderen wird eine Tagesmitgliedschaft von drei Euro fällig.

Diese Musik ist zu hören

Die Musiker Ignatij Griken (Gesang), Kees Cuypers (Gitarre), Frans Evers (Keyboard), Klaus Neuenhaus (Bass) und Peter Sons-Brinkmann (Drums) werden ein intensives Set vorstellen, mit Coversongs, die ihnen besonders am Herzen liegen, „von Hendrix bis Frusciante, Ginger bis Chad, Clapton bis Akkerman, Thijs van Leer bis Herman Brood“, heißt es in der Ankündigung.

Der Buena Ressa Music Club besteht seit über acht Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt einen optimalen und gemütlichen Treffpunkt für Musiker und Zuhörer in Rees anzubieten. Das Motto des Clubs lautet: „Das Musikerlebnis im Wohnzimmer der handgemachten Musik“. Regelmäßige Veranstaltungen wie Open Stage und Akustik-Jam bieten Newcomern und alten Hasen eine entsprechende gemeinsame Plattform.