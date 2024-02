Isselburg. Wertvolles Nebenprojekt: Isselburger Blasorchester feiert Jubiläum der Isselmusikanten. Auftritt von Berthold Schick & seine Allgäu 6.

Sie spielen Marsch, Polka oder Walzer. Lieder, die besonders ältere Zuhörer gerne mitsingen. Weil sie diese Melodien von früher kennen. Musik, die zu gewissen Anlässen genau richtig ist, aber in einem Blasorchester mit Anspruch nicht so dominant sein sollte. Deshalb haben die Isselmusikanten als Nebenprojekt im Isselburger Blasorchester eine besondere Daseinsberechtigung. Seit 50 Jahren ist ihre Egerländer Blasmusik gefragt.

Dieses Jubiläum wird am Samstag, 2. März, gefeiert. Das Blasorchester öffnet die Kasse, bekommt Hilfe von Sponsoren und holt echte Egerländer-Profis in die Stadthalle Werth. Berthold Schick & seine Allgäu 6 treten um 19 Uhr auf. Einlass ist zum 18 Uhr. Etwa drei Stunden wird das Konzert dauern. Die Stadthalle wird im vorderen Bereich mit Tischen und Stühlen und hinten mit Stehtischen ausgestattet. Getränke werden also auch im Saal gereicht.

2017 ist schon eine Verjüngung und ein stärkerer Anteil von Musikerinnen zu erkennen.

„Wir sind stolz, bei so einer Profi-Band im Jahresprogramm zu stehen“, sagt Tim Heidemann, 2. Vorsitzender. „Damit können wir hier diese Richtung der Musik auf ein anderes Niveau heben“, prognostiziert Bodo Biermann, 1. Vorsitzender. Die Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Die Tickets sind erhältlich unter www.isselmusikanten.de.

Für die Isselmusikanten wird der Tag nochmal besonders. „Die Musiker machen einen Workshop mit den Profi-Musikern von 10 bis 16 Uhr“, so Biermann. Da werden sie an ihren Fertigkeiten feilen können. Entstanden ist der Kontakt übrigens, weil die Musiker Thomas Zey und Frank Lamers bei Schick einen Albhorn-Bläser-Workshop gemacht haben.

1984 waren die Isselmusikanten für ein Ständchen in Köln unter der Leitung von Ferdi Hallen.

Dass dieses Jubiläum überhaupt ansteht, ist Heinz Streuff bei der Moderation bei einem Konzert in 2023 zufällig aufgefallen. „Das müssen wir feiern“, kündigte der ehemalige Vorsitzende an. Es ist auch kein Zufall, dass das nicht so präsent war. Denn die Isselmusikanten starteten 1964 eher als lose Interessensgemeinschaft; ein Nebenprojekt von Musikern mit gleichen musikalischen Interessen. In der ersten Stunde mit dabei waren der heutige Leiter Ferdi Hallen, Manfred Stockhorst und Clemens Terhorst, die heute noch aktiv sind.

Das erste Foto der damaligen Formation Die Isselländer. Keiner erinnert sich mehr, wo dieses Bild entstanden ist.

Es dauerte etwa zehn Jahre, bis die damals als Die Isselländer bekannte Formation volkstümlicher wurde. Ihre Auftritte waren gefragt auf Volksfesten und runden Geburtstagen. „Heinz Hakvoort war der erste, der es musikalisch in de Hände nahm“, erinnert sich Bodo Biermann. Im August 1983 bei einer Reise in die Eifel, da war man schon etabliert und trug passende Uniformen, war Ferdi Hallen schon der Leiter. Zwischendurch wurden Horst Schmittkamp (um 1988) und Jürgen Ueffing (um 1994) auch Leiter, bevor Hallen danach wieder übernahm. „Es gab auch Auftritte ohne Leitung“, schildert Biermann. Alles eher locker gehalten. Entsprechend passt es auch, dass Schützenfeste und andere Feste dieser Art als Höhepunkte in Erinnerung bleiben.

Inzwischen gibt es viele junge Musiker und Zuhörer, die Interesse zeigen Tim Heidemann - 2. Vorsitzender des Isselburger Blasorchesters

Trend: Junge Leute interessieren sich zunehmend für Egerländer Blasmusik

Eines ist allerdings klar: „Wer bei den Isselmusikanten mitmachen möchte, muss Vereinsmitglied sein“, unterstreicht Heidemann.

Wer jetzt glaubt, eine Zukunft werden die Isselmusikanten nicht haben, weil ihre Musik nur alte Leute interessiere, der irrt. „Inzwischen gibt es viele junge Musiker und Zuhörer, die Interesse zeigen“, hat Tim Heidemann einen Trend beobachtet. Nicht selten würden moderne Lieder im althergebrachten Gewand interpretiert.

