Rees. Bürgermeister Sebastian Hense spricht über Entwicklungen und Herausforderungen in Rees. Der Ferienpark ist ein bedeutsames Projekt.

Der Haushalt 2024 in Rees ist verabschiedet. Bürgermeister Sebastian Hense ist positiv gestimmt. Viele Projekte warten, es wird in Bildung und Infrastruktur investiert und vor allem der Tourismus wird in den nächsten Jahren im Fokus stehen.