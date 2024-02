Anholt. Mehrere Ausflüge bieten die Jugendhäuser in Isselburg und Anholt in den Osterferien an. Wie man sich jetzt anmelden kann und was es kostet.

Es dauert zwar noch ein bisschen, aber die nächsten Ferien für Schüler kündigen sich langsam an. In Isselburg muss an den freien Tagen keine Langeweile aufkommen. Denn seit Jahren sorgen die dortigen Jugendhäuser dafür, dass Ausflüge für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Das ist nun natürlich auch wieder in den nahenden Osterferien der Fall. Die Teams der Jugendhäuser haben sich wieder zusammengesetzt, beraten und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.