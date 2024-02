Rees. Die Bajazzo Bigband tritt im Bürgerhaus Rees auf. Es ist das erste Jubiläumskonzert in 2024. Das erwartet die Besucher beim Konzert.

Am 20. April 2024 um 19 Uhr startet die Bajazzo Bigband im Bürgerhaus Rees mit ihrem ersten Jubiläumskonzert in diesem Jahr. An diesem Abend spielen die beiden Bigbands Jazzabo und Bajazzo unter anderem Jazzklassiker, zu denen die Tanzgruppe Jazzout aus Nijmegen den Jazztanz „Lindy Hop“ präsentiert. Und das ist das Besondere an diesem Konzert: Die Konzertbesucher sollen nicht einfach nur zuhören, sondern dürfen mittanzen.

In der Konzertpause bekommen die Konzertbesucher einen kleinen Tanzkurs, eine Einführung in „Lindy Hop“. Nach der Pause geht es dann mit der Bajazzo und Jazzout auf der Bühne weiter. Und jeder, der möchte, darf auch vor der Bühne mittanzen.

Gastronomie ist geöffnet

Die Gastronomie ist während der gesamten Veranstaltung geöffnet, man kann also ganz beruhigt am Tanzkurs teilnehmen. Nach dem Konzertende ist es mit dem Tanzen aber nicht vorbei, denn dann legt DJ Steffen auf. Das Projekt „Tanzkonzert“ wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland ermöglicht und von der EU kofinanziert.

Beim Konzert darf getanzt werden. © WAZ FotoPool / Ingo Otto | Ingo Otto

Die Bajazzo Bigband wird 30 Jahre alt und die Musiker haben gemeinsam verschiedene Herausforderungen gemeistert. Dazu zählen die Suche nach einem Proberaum und vor allem die Corona-Zeit. Die Bigband entstand aus einem kleinen Kreis von Musikern, die auf dem Dachboden der Familie Bohm in Haldern proben durften. Robert Wijnands, damals noch Musikstudent in Enschede, leitete die Band.

Die Geschichte der Bigband

Nach und nach stießen Musiker aus den Kreisen Kleve, Wesel und dem niederländischen Achterhoek dazu und komplettierten die Bigband-Besetzung. Mit viel Leidenschaft wurden und werden traditionelle Swing-Arrangements, Rock, Funk und Latin-Rhythmen, aber auch moderne Kompositionen gespielt. Heute wird die Bigband von Maurice Ditmer, selbst professioneller Trompeter mit internationaler Bühnenerfahrung und examinierter Musikpädagoge, geleitet.

Die Bigband hat sich in den 30 Jahren ihres Bestehens mit zahlreichen Auftritten im deutsch-niederländischen Grenzgebiet auf Stadtfesten, Open-Air-Veranstaltungen, in Jazzclubs, bei Tanzgalas und Hochzeiten und vor allem eigenen Konzerten zu einer semiprofessionellen Bigband entwickelt. Zur Qualitätssteigerung trugen auch Workshops mit Musikern der WDR-Big-Band bei.

Sinatra-Abend geplant

Im November 2005 startete die „kleine Schwester“ der Bajazzo Bigband, die Jazzabo Bigband, zunächst unter der Leitung von Christian Mallach. Heute wird die Jazzabo Bigband ebenfalls von Maurice Ditmer dirigiert. Vormerken sollte man sich auch das zweite besondere Konzert im Jubiläumsjahr. Am 22. Juni 2024 veranstaltet die Bajazzo Bigband einen Sinatra-Abend mit dem deutschen Frank Sinatra, Tom Gaebel.

