Emmerich. Emmericher Geschichtsverein zu einem Vortrag im Rheinmuseum ein. Darin geht es unter anderem um die Zukunft der Kirchen in der Liemers.

„Katholische Kirchen in der Liemers als Schatzkammer mittelalterlicher Kunst“, so lautet der Titel eines Vortrags, zu dem der Emmericher Geschichtsverein am Donnerstag, 29. Februar, um 19 Uhr ins Rheinmuseum einlädt.

Wim van Heugten, aktives Mitglied des Emmericher Geschichtsvereins, möchte im ersten Teil seines Vortrages Folgen der Religionspolitik der Klever Herzöge im 16. Jahrhundert darstellen.

Kirchen werden geschlossen

Im zweiten Teil geht es um die Zukunft der Kirchen in der Liemers: Seit Jahren werden Kirchen geschlossen und selbst mittelalterliche Kirchen stehen zum Verkauf an. Die Stadt Zevenaar und die Dörfer Oud-Zevenaar, Duiven, Groessen, Loo und Lobith gehörten zu den ehemaligen Klevischen Enklaven in der Liemers.

Diese Stückchen Deutschland in den Niederlanden sind als Resultat des Wiener Kongresses 1816 und 1817 offiziell an die Niederlande gegangen. Mehr als 500 Jahre, in denen diese Orte zum Fürstentum Kleve gehörten, haben vor allem in der Religions- und Kulturgeschichte besondere Spuren hinterlassen.

Eintritt ist frei

Die Klever Kirchen in der Region Liemers gehören zu den relativ wenigen mittelalterlichen Kirchen in den Niederlanden außerhalb der Provinz Limburg, die eine ununterbrochene Kunstgeschichte von etwa 800 Jahren vorweisen.

Diese mittelalterlichen katholischen Kirchen in den ehemaligen Klever Enklaven beherbergen noch immer einen reichen Schatz mittelalterlicher Kunst. Doch wie lange noch? Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen des Emmericher Geschichtsvereins finden sich unter www.emmericher-geschichtsverein.de.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Ehemalige Traditionsgaststätte wird verkauft

Emmerich: Prozess zum Mord in Elten geht weiter

Rees: Umschulung mit 44? Für Praesterin ein Glücksfall

Emmerich: Diese Regeln gelten für Waldbesuche im Bergherbos

Isselburg: Zu wenig Betreuungsplätze an Grundschulen