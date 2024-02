Borghees. Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Emmerich: In Borghees kam es zu einer Verpuffung im Kuhstall. Das war der Auslöser.

Einen kuriosen Einsatz hatte nun die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Emmerich. Am Montagmittag rückten die Einheiten Stadt und Hüthum um 14.45 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Meyerstede aus. Vor Ort ergab die Erkundung der ersten Kräfte, dass es in einem Kuhstall zu einer Verpuffung gekommen war. Flexarbeiten bei geschlossenen Türen innerhalb des Stalles, in dem Kühe standen, hatten dazu geführt.

Messgerät kam zum Einsatz

Glücklicherweise entzündete sich keine umliegenden Gegenstände. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera und einem Gasmessegerät. Es könnte jedoch nichts festgestellt werden, so dass alle Kräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.

