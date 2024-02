Emmerich. Das Freizeit- und Sportbad Embricana in Emmerich hat mit Personalausfällen zu kämpfen. Das hat nun Folgen für die Kunden.

Aufgrund von Personalausfällen muss das Freizeit- und Sportbad Embricana ab dem 4. März bis voraussichtlich Ende April seine Öffnungszeiten anpassen. In dieser Zeit wird das Schwimmbad montags ganztägig geschlossen bleiben sowie mittwochs nur bis 12 Uhr öffnen.

„Personalausfälle in der Schwimmaufsicht und der allgemeine Fachkräftemangel, der es nahezu unmöglich macht, neues Fachpersonal zu finden, zwingen uns leider zu diesem Schritt“, erklärt Embricana-Geschäftsführer Steffen Borth die Situation. „Mit dem Montag und Mittwochnachmittag haben wir uns aber bewusst für nicht so stark frequentierte Zeiten entschieden, um die Einschränkungen für unsere Badegäste so gering wie möglich zu halten.“

Das sind die neuen Öffnungszeiten

Das Vereins- und Schulschwimmen ist von der Schließung nicht betroffen und kann zu den gewohnten Zeiten stattfinden. Auch die Saunalandschaft ist von den geänderten Öffnungszeiten nicht betroffen. Während der Osterferien öffnet das Schwimmbad montags (25. März und 1. April) und mittwochs (27. März und 3. April) von 10 bis 18 Uhr.

„Trotz der angespannten Situation ist es uns wichtig, den Kindern und ihren Familien das Schwimmen in den Ferien an allen Tagen zu ermöglichen“, so Borth. Die ab 4. März geltenden Öffnungszeiten: Montag geschlossen; Dienstag 6 bis 21 Uhr; Mittwoch 6 bis 12 Uhr; Donnerstag 6 bis 21 Uhr; Freitag 6 bis 21 Uhr; Samstag 10 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Während der Osterferien hat das Embricana-Bad montags (25. März und 1. April) und mittwochs (27. März und 3. April) von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

