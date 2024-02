Emmerich. Zweideutig, politisch, provokativ: Dass Plakate mehr als nur Werbeträger sind, zeigt das PAN in Emmerich mit einer neuen Ausstellung.

Viele assoziieren Plakate primär mit Werbung. Prägnant prangen sie immer wieder in den Städten. Werben hier für den Mobilfunk-Vertrag und da für die anstehende Kirmes. Doch Plakate können mehr. „Plakate sind grafische Kondensate. Sie kommunizieren Essenzen und Ideale, schüren Sehnsüchte, heben Hoffnungen, kanalisieren Wut und geben Ohnmachtsgefühlen ein Ventil“, so Ruohan Wang. Die Designerin bringt mit Worten auf den Punkt, was Besucher des PAN in Emmerich in den nächsten Wochen in der neuen Ausstellung mit ihren eigenen Augen sehen können.