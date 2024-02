Esserden. Am Grüttweg in Rees kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte stahlen mehrere Gasflaschen. Eine Frage bleibt für die Polizei offen.

Im Zeitraum von Montag, 19. Februar, 12 Uhr, und Dienstag, 20. Februar, 10 Uhr, kam es am Grüttweg in Rees zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten dabei das Vorhängeschloss eines Metallschranks und entwendeten aus diesem eine mittlere einstellige Anzahl an Gasflaschen.

Zeugen werden gesucht

Wie sich die Täter mit den Flaschen von der Örtlichkeit entfernten, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Hinweise zum beschriebenen Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Ehemalige Traditionsgaststätte wird verkauft

Emmerich: Prozess zum Mord in Elten geht weiter

Rees: Umschulung mit 44? Für Praesterin ein Glücksfall

Emmerich: Diese Regeln gelten für Waldbesuche im Bergherbos

Isselburg: Zu wenig Betreuungsplätze an Grundschulen