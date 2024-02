Elten. Freiwillige Sammler der Schützen aus Elten waren bei Wind und Wetter für den VDK unterwegs, um Spenden zu sammeln. Das ist das Ergebnis.

Vergangenes Jahr wurde die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) wieder von den Emmericher Schützenvereinen durchgeführt. Nach dem Weggang der Bundeswehr aus der Hansestadt im Jahr 2008 war dies die nunmehr fünfzehnte Sammlung, die die Schützen übernommen haben.

Im Ortsteil Elten sammelten 16 Schützenbrüder aus neun verschiedenen Schützenzügen der St. Martinus Schützenbruderschaft wieder außerordentlich erfolgreich. Mit einer Summe von 4605,52 Euro konnte erneut eine neue absolute Rekordsumme in Elten durch die freiwilligen Sammler, die bei Wind und Wetter in ihrer Freizeit für den VDK auf die Straße gingen, erreicht werden.

Viele Euros über die Jahre gesammelt

Seit dem Jahre 2008 ist damit inzwischen ein Gesamtbetrag allein in Elten von über 46.100 Euro zusammengekommen. Eine wahnsinnig beeindruckende Summe, finden die Schützen.

Als kleines Dankeschön für die investierte Zeit, wurden die ehrenamtlichen Sammler vereinsseitig zum Mus-Essen ins Hotel-Restaurant Wanders eingeladen. Der stellvertretender Brudermeister René Bolk sprach den Dank der Bruderschaft und des Volksbund-Ortsverbandes Emmerich am Rhein für die Beteiligung und den Einsatz aus und war angesichts der Summe wirklich stolz auf das Ergebnis.

Lob vom stellvertretenden Brudermeister

„Der Ehrgeiz der Sammler hier in Elten ist wirklich beeindruckend. Die tollen Sammelergebnisse der letzten Jahre zeigen, wie gut wir als Verein im Ort akzeptiert werden und durch die Bürger Eltens Unterstützung erfahren. Anders sind diese Ergebnisse nicht zu erklären.“

Zehn Prozent vom Sammelergebnis aus der jährlichen Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dürfen die Sammler für sich behalten. Die Eltener Schützenkameraden waren sich von Beginn an einig, dass auch diese Summe stets einem weiteren guten Zweck zugeführt und nicht für sich selbst behalten wird. In diesem Jahr sollten erstmals zwei Projekte bedacht werden. Zum einen „Gemeinsam am Tisch“, eine Gruppierung der Pfarrei St. Vitus, welche Senioren ermöglicht zumindest einmal monatlich in Gesellschaft gemeinsam zu Mittag zu essen.

Projekte in Elten unterstützt

Zum anderen die „Träumen lohnt sich“-Stiftung von Robin Gosens für den Bau eines Waldspielplatzes in Elten. Dank einer weiteren Vereinsspende konnten beiden Projekten jeweils 410 Euro übergeben werden. Somit haben sich die Sammler in gleichen Teilen für die Unterstützung von Jung und Alt in Elten entschieden

Stellvertretend für die Eltener Sammler überreichten Toni Berndsen, Norbert Gerritzen, Thorsten Naves sowie Brudermeister Henry Slagmeulen den Scheck an zwei der Organisatoren von „Gemeinsam am Tisch“ Doris Kerkhof und Doris Haake. Die Scheckübergabe an die „Träumen lohnt sich“-Stiftung erfolgt voraussichtlich im März dieses Jahres.

Auch den Eltener Mitbürgern danken die Schützen. Sie – und die unermüdlichen Sammler – haben die Spendensumme erst möglich gemacht.

