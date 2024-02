Emmerich. Die Bundespolizei hat eine 29-Jährige am Bahnhof in Emmerich kontrolliert und festgenommen. Das wird der Frau zur Last gelegt.

Dienstagabend überprüfte die Bundespolizei eine 29-jährige Deutsche am Bahnhof in Emmerich. Der fahndungsmäßige Abgleich ihrer Personalien ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen. Das Amtsgericht Dorsten hatte sie im Jahr 2021 wegen diverser Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Der Tatvorwurf erstreckte sich über gewerbsmäßigem Betrug in 60 Fällen, sowie Betrug in zehn Fällen, vorsätzliche Sachbeschädigung, Diebstahl geringwertiger Sachen in zwei Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung.

Frau musste ins Gefängnis

Die Verurteilte wurde noch am Bahnhof in Emmerich festgenommen und zur Dienstelle der Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist die Frau in die Justizvollzugsanstalt nach Willich eingeliefert worden.

